Festival Au tour des mots etc. Les mots et l'autrice Bibliothèque Veules-les-Roses dimanche 14 septembre 2025.

Bibliothèque 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

2025-09-14

Durant le festival Au tour des mots etc… , le public pourra assister à une rencontre littéraire unique avec Mye, autrice prometteuse, sélectionnée pour le prix Première parole 2025.

Invitée du Club de lecture, elle échangera autour de son univers d’écriture, de ses inspirations et de son parcours. Un moment privilégié pour découvrir une nouvelle voix de la littérature contemporaine et dialoguer directement avec l’autrice.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment la littérature vivante et les rencontres authentiques. .

asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

