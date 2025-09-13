Festival Au tour des mots etc. Les mots philo Salle Michel Frager Veules-les-Roses

Salle Michel Frager 30 Rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Durant le festival Au tour des mots etc… , place à la réflexion avec Les mots philo et le stand up philo animé par Gilles Vervish.

Intitulée Le courage de renoncer , cette rencontre proposera une approche originale et vivante de la philosophie, loin des cours magistraux, dans un esprit accessible et interactif. En une heure, le public sera invité à questionner ses certitudes et à explorer ce que signifie vraiment renoncer faiblesse ou véritable force ?

Un rendez-vous à ne pas manquer, entre sérieux et humour, pour penser autrement. .

Salle Michel Frager 30 Rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

