Festival Au tour des mots etc. Les mots philo Salle Michel Frager Veules-les-Roses
Festival Au tour des mots etc. Les mots philo Salle Michel Frager Veules-les-Roses samedi 13 septembre 2025.
Festival Au tour des mots etc. Les mots philo
Salle Michel Frager 30 Rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Durant le festival Au tour des mots etc… , place à la réflexion avec Les mots philo et le stand up philo animé par Gilles Vervish.
Intitulée Le courage de renoncer , cette rencontre proposera une approche originale et vivante de la philosophie, loin des cours magistraux, dans un esprit accessible et interactif. En une heure, le public sera invité à questionner ses certitudes et à explorer ce que signifie vraiment renoncer faiblesse ou véritable force ?
Un rendez-vous à ne pas manquer, entre sérieux et humour, pour penser autrement. .
Salle Michel Frager 30 Rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr
English : Festival Au tour des mots etc. Les mots philo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Au tour des mots etc. Les mots philo Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre