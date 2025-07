Festival au Village Brioux-sur-Boutonne

Festival au Village Brioux-sur-Boutonne vendredi 4 juillet 2025.

Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-12

2025-07-04

36e édition

Du 4 au 12 juillet à Brioux-sur-Boutonne

Cette édition du Festival accueillera 31 compagnies de théâtre, de cirque, de musique…

Plus de 150 artistes viendront à notre rencontre. 40 spectacles pour nous permettre de rêver, vibrer, respirer, rire, pleurer, comprendre, voyager, nous étonner, nous émerveiller, nous nourrir.

Cette année, le Festival a invité la Cie Studio Monstre, toute la semaine, pour une cousinade faite de six propositions théâtrales. Des cousins, de vieux amis tels que Gérard Potier avec son captivant récit d’Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier et Jérôme Rouger avec son inattendue Symphonie, des rencontres avec de nouvelles compagnies, nouveaux amis… et une parole donnée aussi aux jeunes amis, apprentis-artistes de notre territoire.

Programme détaillé sur festivalauvillage.fr

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme .

Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

