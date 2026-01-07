Festival Audioblast #14 Ateliers de Bitche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 18:30 – 21:30

Gratuit : non Nuit de performances – Zone d’interférence (7 février) : 8 € réservation en ligne, 10 € sur place, 6 € précaires Réservations : https://apo33.org/?p=12689 tout public

Zone d’interférence / Hyperécoutes – Perceptions augmentées en réseau Lai Tsung-yun (Taipei/TW) / Eamon Sprod (Sydney/AUS) / Simon Whetham (Bristol/UK) / Dimitra Kousteridou (Limassol/CY) / Armand Lesecq (Nantes/Paris) / Teresea Riemann (Berlin/ALL) / DimElectronics (Terre) / Orina Totti (Friuli-Venezia Giulia) / Kosmas Giannoutakis (Limerick/IRL) / Martine Chine / Yog’tze & Bru-oro (Bologna/IT) / Yellow Wasabi (Guzheng/Chine) / Tina Mariane Krogh Madsen (Aalborg/DK) / mattia benedetti (Venise/IT) / Conduits (Genève) / Schüller & Schüller (Darmstadt/ALL) / BARG (International) / YOKE (Alpes) Festival : du 5 au 8 février 2026 – Nantes – Plateforme Intermédia & Ateliers de Bitche+ en ligne tout au long du mois de février Formats et programmation 2026• Exposition collective : du 5 février au 1er mars 2026 – Plateforme Intermédia, NantesVernissage le jeudi 5 février 2026 à 18h30Oeuvres installatives et interactives autour du son, du réseau et de la perception augmentée.Avec Dimitra Kousteridou / Simon Whetham / Schüller & Schüller / BARG / Yellow Wasabi • Live en ligne et hybdride – “Hyperécoutes en réseau” – vendredi 6 février 2026 de 14h à 22hPerformances en direct via la plateforme de streaming d’APO33 et en multistreams, sur place à Apo33 (Psalette) avec places limitées (réservation obligatoire)Une soirée de performances connectées rassemblant une dizaine d’artistes de musique expérimentale, art radio, transmission art, noise et improvisation.Avec Orina Totti / Kosmas Giannoutakis / Martine Chine / Yog’tze & Bru-oro / YOKE / Tina Mariane Krogh Madsen / mattia benedetti / Conduits / BARG Nuit de performances – “Zone d’interférence” – samedi 7 février 2026 à 20h30 – Ateliers de Bitche, NantesUne soirée dédiée aux performances immersives et expérimentales dans l’espace physique, où le son devient matière, architecture et vibration.Avec Lai Tsung-yun / Eamon Sprod / Simon Whetham / Dimitra Kousteridou / Armand Lesecq / Teresea Riemann / DimElectronics

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

0632691782 https://apo33.org/?p=12689



