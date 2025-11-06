Festival Augenblick Benfeld
Festival Augenblick Benfeld jeudi 6 novembre 2025.
Festival Augenblick
6 rue Clemenceau Benfeld Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-06 14:30:00
2025-11-06 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-20
Festival régional qui promeut le cinéma germanophone
Festival régional organisé par le RECIT qui promeut le cinéma germanophone et valorise le bilinguisme franco-allemand propre à notre territoire. Proposition de films en avant-première et de films de patrimoine en langue allemande sous-titrés en français. .
6 rue Clemenceau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 57 22
English :
Regional festival promoting German-language cinema
German :
Regionales Festival, das den deutschsprachigen Film fördert
Italiano :
Festival regionale che promuove il cinema in lingua tedesca
Espanol :
Festival regional de cine en alemán
