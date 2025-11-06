Festival Augenblick Benfeld

Festival Augenblick

6 rue Clemenceau Benfeld Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-06 14:30:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17 2025-11-20

Festival régional qui promeut le cinéma germanophone

Festival régional organisé par le RECIT qui promeut le cinéma germanophone et valorise le bilinguisme franco-allemand propre à notre territoire. Proposition de films en avant-première et de films de patrimoine en langue allemande sous-titrés en français. .

6 rue Clemenceau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 57 22

English :

Regional festival promoting German-language cinema

German :

Regionales Festival, das den deutschsprachigen Film fördert

Italiano :

Festival regionale che promuove il cinema in lingua tedesca

Espanol :

Festival regional de cine en alemán

