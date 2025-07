Festival Augenblick Festival du film germanophone 21e édition Obernai

Festival Augenblick Festival du film germanophone 21e édition

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-21

2025-11-04

Durant trois semaines, retrouvez le Festival Augenblick qui mettra à nouveau à l’honneur le cinéma allemand pour sa 21e édition ! Découvrez la programmation prochainement sur www.13esens.com

Découvrez la programmation prochainement sur www.13esens.com

Un festival organisé par le Réseau Est Cinéma Image et Transmission (RECIT). .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

For three weeks, the Augenblick Festival will once again honor German cinema for its 21st edition! Discover the program soon on www.13esens.com

German :

Drei Wochen lang findet das Augenblick-Festival statt, das in seiner 21. Ausgabe wieder das deutsche Kino in den Mittelpunkt stellt! Entdecken Sie das Programm in Kürze auf www.13esens.com

Italiano :

Per tre settimane, il Festival Augenblick celebrerà ancora una volta il cinema tedesco per la sua 21a edizione! Per saperne di più sul programma: www.13esens.com

Espanol :

Durante tres semanas, el Festival Augenblick volverá a rendir homenaje al cine alemán en su 21ª edición Más información sobre el programa en www.13esens.com

