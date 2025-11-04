Festival Augenblick Marckolsheim

Festival Augenblick Marckolsheim mardi 4 novembre 2025.

Festival Augenblick

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-21

2025-11-04

Ce festival rassemble les cinéphiles de la région et offre un panorama unique du cinéma germanophone. Venez soutenir et découvrir ces films rares! .

impasse de l'Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr

L’événement Festival Augenblick Marckolsheim a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Grand Ried