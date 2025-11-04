Festival Augenblick Marckolsheim
Festival Augenblick
impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Ce festival rassemble les cinéphiles de la région et offre un panorama unique du cinéma germanophone. Venez soutenir et découvrir ces films rares! .
impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr
