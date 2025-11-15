Festival Augenblick Miroir N°3 Lauterbourg

Festival Augenblick Miroir N°3 Lauterbourg samedi 15 novembre 2025.

Festival Augenblick Miroir N°3

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre du festival du cinéma de langue allemande, RDV vous est donné du 4 au 21 novembre dans les cinémas d’Alsace. Une bonne occasion pour les cinéphiles de découvrir la richesse et l’originalité des contenus filmiques germanophones.

Drame en VOST.

Laura survit à un accident de voiture lors d’une virée à la campagne. Son compagnon est tué. Betty a tout vu et l’accueille chez elle. Le temps passe dans une étrange quiétude, Laura se fait dorloter, profite de la maison et du jardin. Arrivent le mari et le fils qui vivent non loin. Qui est cette jeune femme qui peint la clôture, offre le café et semble avoir ici son univers ? Betty s’invente-elle une fille de substitution ?

Petzold impressionniste impressionne, durablement. Cabriolet rouge godardien, maison à la Hopper, paysages façon Midwest, musique de Ravel, tout images et sons est pur cinéma. Ici, pas de pesante analyse des relations entre protagonistes. Du reste, sur l’étrange route aux voies séparées qu’ils empruntent, se seront-ils même croisés ? .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 75 92 04

