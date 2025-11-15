Festival Automnal Urt

Festival Automnal

Salle Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Cet évènement vous est proposé par l’association Planète en Scène. Au programme, des activités festives pour éveiller les consciences environnementales

-14 h rendez-vous et présentation

-14 h 15 départ de la balade commentée du druide.

-Contes de la troupe de Bouche z’à Oreilles .

-Cueillette nature pour créer un mandala collectif.

-Goûter en vente sur place

-Exposition de l’école, centre de loisirs, AEP, Tcréatif, Gurekin, PEP,…

-Initiation au lombricompost + ateliers créatifs

-17 h vernissage de l’exposition, apéro offert

En cas de pluie, les activités seront proposées en intérieur. .

Salle Jean Castaings Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

