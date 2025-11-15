Festival Automnal Urt
Festival Automnal Urt samedi 15 novembre 2025.
Festival Automnal
Salle Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques
Cet évènement vous est proposé par l’association Planète en Scène. Au programme, des activités festives pour éveiller les consciences environnementales
-14 h rendez-vous et présentation
-14 h 15 départ de la balade commentée du druide.
-Contes de la troupe de Bouche z’à Oreilles .
-Cueillette nature pour créer un mandala collectif.
-Goûter en vente sur place
-Exposition de l’école, centre de loisirs, AEP, Tcréatif, Gurekin, PEP,…
-Initiation au lombricompost + ateliers créatifs
-17 h vernissage de l’exposition, apéro offert
En cas de pluie, les activités seront proposées en intérieur. .
Salle Jean Castaings Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
