FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer

FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer

Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-14 2026-02-15

Plaisir de Lire organise le festival Autour de Jeux .

le samedi 14 février de 20h à 2h, pour partager les jeux que vous aimez

et le dimanche 15 février de 10h à 18h pour découvrir de nouveaux jeux

Vous l’attendiez avec impatience !!

Le festival du jeu est de retour

AUTOUR DE JEU au foyer familial de Cambremer

L’association Plaisir de lire organise son traditionnel festival

AUTOUR DE JEU au foyer familial de Cambremer

avec les bénévoles de l’association

Entrée libre

Venez nombreux ! .

Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 52 92 23 62 plaisirdelire-cambremer@laposte.net

English : FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer

Plaisir de Lire is organizing the Autour de Jeux festival.

saturday February 14 from 8pm to 2am, to share the games you love

and Sunday, February 15, from 10am to 6pm, to discover new games

