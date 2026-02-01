FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer
FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer samedi 14 février 2026.
FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer
Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Plaisir de Lire organise le festival Autour de Jeux .
le samedi 14 février de 20h à 2h, pour partager les jeux que vous aimez
et le dimanche 15 février de 10h à 18h pour découvrir de nouveaux jeux
Vous l’attendiez avec impatience !!
Le festival du jeu est de retour
AUTOUR DE JEU au foyer familial de Cambremer
L’association Plaisir de lire organise son traditionnel festival
AUTOUR DE JEU au foyer familial de Cambremer
le samedi 14 février de 20h à 2h, pour partager les jeux que vous aimez
et le dimanche 15 février de 10h à 18h pour découvrir de nouveaux jeux
avec les bénévoles de l’association
Entrée libre
Venez nombreux ! .
Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 52 92 23 62 plaisirdelire-cambremer@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer
Plaisir de Lire is organizing the Autour de Jeux festival.
saturday February 14 from 8pm to 2am, to share the games you love
and Sunday, February 15, from 10am to 6pm, to discover new games
L’événement FESTIVAL AUTOUR DE JEU à Cambremer Cambremer a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Lisieux Normandie Tourisme