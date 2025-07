Festival « autour des mots etc… » Veules-les-Roses

Festival « autour des mots etc… » Veules-les-Roses vendredi 12 septembre 2025.

Festival « autour des mots etc… »

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

Le 12 Septembre

14h Les mots poésie à l’école

Hélène Canu

École Les Albatros, VLR

Durée 1h

17h30 Les mots s’inaugurent en fanfare

Inauguration du Festival

Avec Pop &’n Caux de St Valéry en Caux

Plantation de mots poétiques par Michel Robakowski –

En présence d’Yves Tasse, maire de Veules-les-Roses

Front de mer, VLR

19h Les mots en Cabaret

Textes d’Alphonse Allais C. Tardif et I. Féron

Chez Albane, BSM / Durée 3/4h

21h Les mots en scène (Théâtre) Les mots en scène (Théâtre)

Tango, histoire du…

Le Garage, VLR / Durée 1h

De l’amour

La Grange, SSM / Durée 1h

Le 13 Septembre

9h Les mots du pt’it dej au café

Comme à la maison, VLR / Durée 20mn

10h Les mots en balade

Avec Hélène Canu

RV à la bibliothèque, SSM

Durée 1h

10h Les mots en ateliers

L’atelier Po & Zie D. Bénard

Chez M.C Astruc, VLR

10h L’atelier ludique Laurence Carril

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

Durée 2h (sur inscription)

11h30 Les mots en dictée

L’histoire des mots Catherine Blocman

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

12h30 Les mots chantés qui nourrissent

Chants et repas partagé Gaëlle et Nicolas Noël

Jardin les Mondes de Zulma, VLR

14h30 Les mots du voyage

Ellis Island

Club Nautique, VLR

Durée 1h

14h30 Les mots contés cuisinés

Atelier Enfants 5/12 ans

Pascale Lecauchois

La Chapelle s/Dun

Durée 2h

16h- Les mots philo

Le courage de renoncer, stand up philo Avec Gilles Vervish

Salle Michel Frager, VLR / Durée 1h

17h30 Les mots de l’Apéro Poésie

Scène ouverte aux poétesses et poètes en herbe ou

confirmés

Jardin des Cyclamens, VLR / Durée 1h15

19h15 Les mots lyriques

Camille Dumortier

Chez Annie de St Ours, SSM / Durée 1h

21h Les mots en scène (Théâtre)

Tango, histoire du…

Le Garage, VLR / Durée 1h

De l’amour

La Grange, SSM / Durée 1h

Le 14 Septembre

9h Les mots du pt’it dej au café

Bar-tabac des Voyageurs, VLR / Durée 20mn

10h Les mots courts font leur cinéma

La plus belle fille du Havre

Court-métrage de Mathilde Aplincourt

Le Garage, VLR / Durée 1h

11h15 Les mots lus à voix haute

Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir

aimé de Marc Alexandre Oho Bambe Marie

Noëlle Fabre et Cie

Le Garage, VLR / Durée 1h

12h30 Les mots en chanson

Annie Cantineau

Jardin de la Bibliothèque, VLR / Durée 1h

14h Les mots contés de jardin en jardin

Promenade contée par Nathalie Preterre

RV à la Bibliothèque, VLR / Durée 3/4h

15h Les mots et l’autrice

Mye, autrice (sélection du prix Première

parole 2025) invitée du Club de lecture

Jardin de la bibliothèque, VLR / Durée 1h

16h Les mots d’Anita Conti

Véronique His et Sylvain Dumortier

Tennis-Club, VLR / Durée 1/2h

16h45 -Les mots surprise de l’Au Revoir

Scène ouverte et restitution des ateliers

Interventions courtes de chacun-e

Tennis-Club, VLR

Bar-tabac des Voyageurs

25, voie Ch. de Gaulle Veules-les-Roses

Bibliothèque de Veules

1, av du Dr Michel Veules-les-Roses

Chez Albane

7, rue de la Forge Blosseville s/mer

Club nautique de Veules

Front de mer Veules-les-Roses

Chez Mme Annie de Ste Ours

160, Ch. de l’Aumône Sotteville s/mer

Comme à la maison

26, rue Victor Hugo Veules-les-Roses

La Grange

Place de la Libération Sotteville s/mer

Le Garage

6, place des Écossais Veules-les-Roses

Le Jardin des Cyclamens

32, rue Victor Hugo Veules-les-Roses

Le jardin de MC Astruc

13, rue Jules Truffier Veules-les-Roses

Librairie Les Mondes de Zulma

1, rue Gabriel Marty Veules-les-Roses

Salle Michel Frager

30, rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses

Tennis-club 7 bis, av du Dr Michel Veules-les-Rose

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival « autour des mots etc… »

September 12

2pm Poetry words at school

Hélène Canu

Les Albatros School, VLR

Duration 1h

5:30 pm Les mots s?inaugurent en fanfare

Inauguration of the Festival

With Pop &?n Caux from St Valéry en Caux

Planting of poetic words by Michel Robakowski –

In the presence of Yves Tasse, mayor of Veules-les-Roses

Waterfront, VLR

7pm Words in Cabaret

Texts by Alphonse Allais C. Tardif and I. Féron

Chez Albane, BSM / Duration 3/4h

9pm Les mots en scène (Theater) Les mots en scène (Theater)

Tango, histoire du?

Le Garage, VLR / Duration 1h

De l?amour

La Grange, SSM / Duration 1h

September 13th

9h Les mots du pt?it dej au café

Comme à la maison, VLR / Duration 20mn

10 a.m. Les mots en balade

With Hélène Canu

RV at the library, SSM

Duration 1h

10h Words in workshops

Po & Zie workshop D. Bénard

At M.C Astruc, VLR

10h L?atelier ludique Laurence Carril

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

Duration 2h (registration required)

11:30 am Words in dictation

The history of words Catherine Blocman

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

12:30 Words that nourish with song

Song and shared meal Gaëlle et Nicolas Noël

Jardin les Mondes de Zulma, VLR

2:30 pm Travel words

Ellis Island

Club Nautique, VLR

Duration 1h

2:30 pm Cooked words

Children’s workshop 5/12 years

Pascale Lecauchois

La Chapelle s/Dun

Duration: 2 hours

16h- Les mots philo

Le courage de renoncer, stand up philo With Gilles Vervish

Salle Michel Frager, VLR / Duration 1h

5:30pm Les mots de l?Apéro Poésie

Open stage for budding and established poets

poets

Jardin des Cyclamens, VLR / Duration 1h15

7:15pm Lyrical words

Camille Dumortier

Chez Annie de St Ours, SSM / Duration 1h

9pm Les mots en scène (Theater)

Tango, histoire du?

Le Garage, VLR / Duration 1h

Of love

La Grange, SSM / Duration 1h

September 14th

9h Les mots du pt?it dej au café

Bar-tabac des Voyageurs, VLR / Duration 20mn

10am Les mots courts font leur cinéma

The most beautiful girl in Le Havre

Short film by Mathilde Aplincourt

Le Garage, VLR / Running time 1h

11:15 am Words read aloud

Remember not to die without having loved

by Marc Alexandre Oho Bambe Marie

Noëlle Fabre et Cie

Le Garage, VLR / Running time 1h

12:30 pm Words in song

Annie Cantineau

Jardin de la Bibliothèque, VLR / Duration 1h

2pm Words told from garden to garden

Walk told by Nathalie Preterre

RV at the Library, VLR / Duration 3/4h

15h Words and the author

Mye, author (Première

parole 2025) guest of the Club de lecture

Jardin de la bibliothèque, VLR / Duration 1h

4pm The words of Anita Conti

Véronique His and Sylvain Dumortier

Tennis-Club, VLR / Duration 1/2h

16h45 -The surprise words of Au Revoir

Open stage and workshop feedback

Short presentations by each participant

Tennis-Club, VLR

Bar-tabac des Voyageurs

25, voie Ch. de Gaulle Veules-les-Roses

Veules Library

1, av du Dr Michel ? Veules-les-Roses

Chez Albane

7, rue de la Forge ? Blosseville s/mer

Club nautique de Veules

Front de mer ? Veules-les-Roses

Chez Mme Annie de Ste Ours

160, Ch. de l?Aumône ? Sotteville s/mer

Comme à la maison

26, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

La Grange

Place de la Libération ? Sotteville s/mer

Le Garage

6, place des Écossais ? Veules-les-Roses

Le Jardin des Cyclamens

32, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

MC Astruc’s garden

13, rue Jules Truffier ? Veules-les-Roses

Les Mondes de Zulma bookshop

1, rue Gabriel Marty ? Veules-les-Roses

Salle Michel Frager

30, rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses

Tennis-club 7 bis, av du Dr Michel ? Veules-les-Rose

German :

Am 12. September

14h Les mots Poesie in der Schule

Hélène Canu

Schule Les Albatros, VLR

Dauer 1 Std

17.30 Uhr Les mots s’inauguration en fanfare (Die Wörter werden mit Fanfaren eröffnet)

Eröffnung des Festivals

Mit Pop &?n Caux aus St Valéry en Caux

Pflanzung von poetischen Wörtern durch Michel Robakowski –

In Anwesenheit von Yves Tasse, Bürgermeister von Veules-les-Roses

Front de mer, VLR

19 Uhr Wörter in einem « Kabarett »

Texte von Alphonse Allais C. Tardif und I. Féron

Chez Albane, BSM / Dauer 3/4h

21h Les mots en scène (Theater) Les mots en scène (Theater)

Tango, Geschichte des?

Le Garage, VLR / Dauer 1 Std

Von der Liebe

La Grange, SSM / Dauer 1 Std

13. September

9h Die Worte des Frühstücks im Café

Comme à la maison, VLR / Dauer 20mn

10h Wörter auf einem Spaziergang

Mit Hélène Canu

RV in der Bibliothek, SSM

Dauer 1 Std

10h Wörter in Workshops

Das Atelier Po & Zie D. Bénard

Bei M.C Astruc, VLR

10h Das spielerische Atelier Laurence Carril

Garten Les Mondes de Zulma, VLR

Dauer 2 Stunden (mit Anmeldung)

11:30 Uhr Die Wörter im Diktat

Die Geschichte der Wörter Catherine Blocman

Garten Les Mondes de Zulma, VLR

12:30 Uhr Gesungene Wörter, die nähren

Gesang und gemeinsames Essen Gaëlle und Nicolas Noël

Garten Les Mondes de Zulma, VLR

14:30 Uhr Die Worte, die eine Reise wert sind

Ellis Island

Club Nautique, VLR

Dauer 1 Std

14:30 Uhr Gekochte Märchenwörter

Workshop Kinder 5/12 Jahre

Pascale Lecauchois

La Chapelle s/Dun

Dauer 2 Std

16h- Die Wörter Philo

Der Mut zum Verzicht, Stand up philo Mit Gilles Vervish

Salle Michel Frager, VLR / Dauer 1h

17:30 Uhr Die Worte des Poesie-Apéros

Offene Bühne für angehende Dichterinnen und Dichter oder

fortgeschrittene

Jardin des Cyclamens, VLR / Dauer 1h15

19:15 Uhr Die lyrischen Worte

Camille Dumortier

Chez Annie de St Ours, SSM / Dauer 1h

21h Les mots en scène (Theater)

Tango, Geschichte des?

Die Garage, VLR / Dauer 1 Std

Von der Liebe

La Grange, SSM / Dauer 1 Std

14. September

9h Die Worte des Frühstücks im Café

Bar-Tabac des Voyageurs, VLR / Dauer 20mn

10 Uhr Die kurzen Wörter machen ihr Kino

Das schönste Mädchen von Le Havre

Kurzfilm von Mathilde Aplincourt

Le Garage, VLR / Dauer 1h

11:15 Uhr Wörter laut gelesen

Erinnere dich, dass du nicht stirbst, ohne jemals

von Marc Alexandre Oho Bambe Marie

Noëlle Fabre und Co

Le Garage, VLR / Dauer 1 Std

12.30 Uhr Wörter in einem Lied

Annie Cantineau

Garten der Bibliothek, VLR / Dauer 1 Std

14h Erzählte Wörter von Garten zu Garten

Erzählter Spaziergang mit Nathalie Preterre

RV an der Bibliothek, VLR / Dauer 3/4h

15h Die Wörter und die Autorin

Mye, Autorin (Auswahl für den Preis Première

parole 2025) als Gast des Leseclubs

Garten der Bibliothek, VLR / Dauer 1h

16 Uhr Die Worte von Anita Conti

Véronique His und Sylvain Dumortier

Tennis-Club, VLR / Dauer 1/2 Std

16:45 Uhr Die Überraschungsworte von Au Revoir

Offene Bühne und Rückgabe der Workshops

Kurze Beiträge von jeder/jedem Einzelnen

Tennis-Club, VLR

Bar-Tabac des Voyageurs

25, voie Ch. de Gaulle Veules-les-Roses

Bibliothek von Veules

1, av du Dr Michel? Veules-les-Roses

Chez Albane

7, rue de la Forge ? Blosseville s/mer

Club nautique de Veules (Wassersportclub von Veules)

Front de mer ? Veules-les-Roses

Bei Frau Annie de Ste Ours

160, Ch. de l’Aumône ? Sotteville s/mer

Wie zu Hause

26, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

La Grange

Place de la Libération ? Sotteville s/mer

Le Garage

6 Place des Écossais ? Veules-les-Roses

Le Jardin des Cyclamens

32, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

Der Garten von MC Astruc

13, rue Jules Truffier ? Veules-les-Roses

Buchhandlung Les Mondes de Zulma

1, rue Gabriel Marty ? Veules-les-Roses

Saal Michel Frager

30, rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses

Tennis-Club 7 bis, av du Dr Michel ? Veules-les-Rose

Italiano :

12 settembre

ore 14.00 Parole di poesia a scuola

Hélène Canu

Scuola Les Albatros, VLR

Durata 1 ora

ore 17.30 Les mots partono con il botto

Inaugurazione del Festival

Con Pop &?n Caux da St Valéry en Caux

Piantumazione di parole poetiche da parte di Michel Robakowski

Alla presenza di Yves Tasse, Sindaco di Veules-les-Roses

Lungomare, VLR

ore 19.00 Parole in Cabaret

Testi di Alphonse Allais C. Tardif e I. Féron

Chez Albane, BSM / Durata 3/4h

ore 21.00 Les mots en scène (Teatro) Les mots en scène (Teatro)

Tango, histoire du?

Le Garage, VLR / Durata 1h

D’amore

La Grange, SSM / Durata 1h

13 settembre

ore 9.00 Le parole del paese al caffè

Comme à la maison, VLR / Durata 20mn

10.00 Le parole in danza

Con Hélène Canu

RV in biblioteca, SSM

Durata: 1 ora

ore 10 Le parole nei laboratori

Laboratorio Po & Zie D. Bénard

Presso M.C Astruc, VLR

10h L’atelier ludico Laurence Carril

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

Durata: 2 ore (iscrizione obbligatoria)

11h30 Le parole nel dettato

La storia delle parole Catherine Blocman

Giardino Les Mondes de Zulma, VLR

12:30 Parole che nutrono, cantate

Canti e pasto condiviso Gaëlle e Nicolas Noël

Giardino dei Lunedì di Zulma, VLR

14.30 Parole di viaggio

L’isola di Ellis

Club Nautique, VLR

Durata 1 ora

14.30 Parole cucinate

Laboratorio per bambini di 5/12 anni

Pascale Lecauchois

La Chapelle s/Dun

Durata 2 ore

16h- Les mots philo

Il coraggio di rinunciare, stand up philo Con Gilles Vervish

Sala Michel Frager, VLR / Durata 1h

17.30 Parole dell’apéro della poesia

Palcoscenico aperto per poeti in erba e affermati

o poeti esperti

Giardino dei Ciclamini, VLR / Durata 1h15

19.15 Parole liriche

Camille Dumortier

Chez Annie de St Ours, SSM / Durata 1h

21.00 Les mots en scène (Teatro)

Tango, histoire du?

Le Garage, VLR / Durata 1h

D’amore

La Grange, SSM / Durata 1h

14 settembre

ore 9.00 Le parole del paese al caffè

Bar-tabac des Voyageurs, VLR / Durata 20mn

10.00 Le parole dei tribunali fanno il loro cinema

La più bella ragazza di Le Havre

Cortometraggio di Mathilde Aplincourt

Le Garage, VLR / Durata 1h

11:15 Parole lette ad alta voce

Ricordati di non morire senza aver amato

di Marc Alexandre Oho Bambe Marie

Noëlle Fabre et Cie

Le Garage, VLR / Durata 1h

12.30 Parole in canzone

Annie Cantineau

Jardin de la Bibliothèque, VLR / Durata 1h

14.00 Parole raccontate di giardino in giardino

Passeggiata raccontata da Nathalie Preterre

RV della Biblioteca, VLR / Durata 3/4h

15.00 Le parole e l’autore

Mye, autrice (in lizza per il Première

parole 2025) ospite del Club del Libro

Jardin de la bibliothèque, VLR / Durata 1h

16:00 Le parole di Anita Conti

Véronique His e Sylvain Dumortier

Tennis Club, VLR / Durata 1/2h

16.45 Le parole a sorpresa di Au Revoir

Fase aperta e feedback del workshop

Brevi presentazioni di ogni partecipante

Circolo del tennis, VLR

Bar-tabacchi dei viaggiatori

25, voie Ch. de Gaulle Veules-les-Roses

Biblioteca di Veules

1, av du Dr Michel ? Veules-les-Roses

Chez Albane

7, rue de la Forge ? Blosseville s/mer

Club nautico di Veules

Front de mer ? Veules-les-Roses

Chez Mme Annie de Ste Ours

160, Ch. de l’Aumône ? Sotteville s/mer

Come alla casa

26, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

La Grange

Place de la Libération ? Sotteville s/mer

Le Garage

6, place des Écossais ? Veules-les-Roses

Il Giardino dei Ciclamini

32, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

Il giardino di MC Astruc

13, rue Jules Truffier ? Veules-les-Roses

Libreria Les Mondes de Zulma

1, rue Gabriel Marty ? Veules-les-Roses

Salone Michel Frager

30, rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses

Tennis-club 7 bis, av du Dr Michel ? Veules-les-Rose

Espanol :

12 de septiembre

14.00 h Palabras de poesía en la escuela

Hélène Canu

Escuela Les Albatros, VLR

Duración 1 hora

17.30 h Les mots arrancan con fuerza

Inauguración del Festival

Con Pop &?n Caux de St Valéry en Caux

Plantación de palabras poéticas por Michel Robakowski –

En presencia de Yves Tasse, Alcalde de Veules-les-Roses

Paseo marítimo, VLR

19.00 h Palabras en Cabaret

Textos de Alphonse Allais C. Tardif e I. Féron

Chez Albane, BSM / Duración 3/4h

21.00 h Les mots en scène (Teatro) Les mots en scène (Teatro)

Tango, ¿historia del?

Le Garage, VLR / Duración 1h

Del amor

La Grange, SSM / Duración 1h

13 de septiembre

9h Les mots du pt?it dej au café

Comme à la maison, VLR / Duración 20mn

10h Les mots en balade

Con Hélène Canu

RV en la biblioteca, SSM

Duración 1h

10h Las palabras en los talleres

Taller Po & Zie D. Bénard

En el M.C Astruc, VLR

10h L’atelier ludique Laurence Carril

Jardin Les Mondes de Zulma, VLR

Duración: 2 horas (inscripción obligatoria)

11h30 Las palabras al dictado

La historia de las palabras Catherine Blocman

Jardín Les Mondes de Zulma, VLR

12h30 Palabras que alimentan, cantadas

Canciones y comida compartida Gaëlle et Nicolas Noël

Jardin les Mondes de Zulma, VLR

14:30 Palabras de viaje

La isla de Ellis

Club Nautique, VLR

Duración 1 hora

14.30 h Palabras cocinadas

Taller para niños de 5/12 años

Pascale Lecauchois

La Chapelle s/Dun

Duración 2 horas

16h- Les mots philo

Le courage de renoncer, stand up philo Con Gilles Vervish

Salle Michel Frager, VLR / Duración 1h

17h30 Palabras del Apéro de Poesía

Escenario abierto a los poetas en ciernes y consagrados

o poetas experimentados

Jardin des Cyclamens, VLR / Duración 1h15

19.15 h Palabras líricas

Camille Dumortier

Chez Annie de St Ours, SSM / Duración 1h

21:00 h Les mots en scène (Teatro)

Tango, ¿historia del?

Le Garage, VLR / Duración 1h

Del amor

La Grange, SSM / Duración 1h

14 de septiembre

9h Les mots du pt?it dej au café

Bar-tabac des Voyageurs, VLR / Duración 20mn

10h Les mots courts font leur cinéma

La chica más guapa de Le Havre

Cortometraje de Mathilde Aplincourt

Le Garage, VLR / Duración 1h

11:15 Palabras leídas en voz alta

Acuérdate de no morir sin haber amado

de Marc Alexandre Oho Bambe Marie

Noëlle Fabre et Cie

Le Garage, VLR / Duración 1h

12.30 h Palabras cantadas

Annie Cantineau

Jardin de la Bibliothèque, VLR / Duración 1h

14h Palabras contadas de jardín en jardín

Paseo narrado por Nathalie Preterre

RV en la Biblioteca, VLR / Duración 3/4h

15.00 h Las palabras y el autor

Mye, autor (preseleccionado para la Première

parole 2025) invitada del Club de Lectura

Jardin de la bibliothèque, VLR / Duración 1h

16.00 h Las palabras de Anita Conti

Véronique His y Sylvain Dumortier

Club de tenis, VLR / Duración 1/2h

16h45 Las palabras sorpresa de Au Revoir

Escenario abierto y feedback del taller

Breves presentaciones de cada participante

Club de tenis, VLR

Bar-tabac des Voyageurs

25, voie Ch. de Gaulle Veules-les-Roses

Biblioteca de Veules

1, av du Dr Michel ? Veules-les-Roses

Chez Albane

7, rue de la Forge ? Blosseville s/mer

Club nautique de Veules

Front de mer ? Veules-les-Roses

Chez Mme Annie de Ste Ours

160, Ch. de l’Aumône ? Sotteville s/mer

Comme à la maison

26, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

La Grange

Place de la Libération ? Sotteville s/mer

Le Garage

6, place des Écossais ? Veules-les-Roses

Le Jardin des Cyclamens

32, rue Victor Hugo ? Veules-les-Roses

El jardín de MC Astruc

13, rue Jules Truffier ? Veules-les-Roses

Librería Les Mondes de Zulma

1, rue Gabriel Marty ? Veules-les-Roses

Sala Michel Frager

30, rue du Dr P. Girard Veules-les-Roses

Club de tenis 7 bis, av du Dr Michel ? Veules-les-Rose

L’événement Festival « autour des mots etc… » Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre