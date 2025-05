Festival Autre Mob’ 2025 – Autreville-sur-Moselle, 7 juin 2025 10:00, Autreville-sur-Moselle.

Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-07

Festival Autre Mob’ 2025, samedi 7 et dimanche 8 juin de la musique, des mobylettes et du fun !

Samedi 7 juin Mobylettes et musique

9h Balade géante en mobylettes anciennes (80km de routes de campagne, avec pauses gustatives dont un arrêt à la brasserie artisanale La Chaouette)

14h retour des mobylettes et repas fait maison ouverture du festival de musique

dès 16h scène musicale 100% locale, du rock au reggae (Whitelake, Mouche Toi, Arsians, The Fireflies, Marée Basse)

Dimanche 8 juin journée familiale & festive

10h-17h animations en continu pour tous les âges !

Marché d’artistes créateurs (artisanat, papeterie, bijoux…)

Jeux en équipe, jeux de société, jeux insolites, tombola …

11h30 Théâtre La Légende de Verbruntschnek

Coiffeuse vintage avec Tif’n’Roll

Batucada live avec Batu’k’seille

Un week-end sous le signe de la convivialité, de la créativité, de la bonne humeur et de la fête !

Un évènement intergénérationnel, local, festif, accessible à tous et 100% gratuit !

Pour toute info ou participation lesraisins.autreville@gmail.com

Inscription à la balade https://my.weezevent.com/festival-autre-mob-2025Tout public

Autreville-sur-Moselle 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Festival Autre Mob’ 2025, Saturday June 7 and Sunday June 8: music, mopeds and fun!

Saturday June 7: Mopeds and music

9am: Giant ride on vintage mopeds (80km of country roads, with tasty breaks including a stop at La Chaouette craft brewery)

2pm: return of the mopeds and home-cooked meal opening of the music festival

from 4pm: 100% local music scene, from rock to reggae (Whitelake, Mouche Toi, Arsians, The Fireflies, Marée Basse)

Sunday, June 8: Family & Festive Day

10am-5pm: non-stop entertainment for all ages!

Artists’ market (crafts, stationery, jewelry…)

Team games, board games, unusual games, tombola…

11:30 am: Theater « The Legend of Verbruntschnek

Vintage hairdresser with Tif’n’Roll

Batucada live with Batu’k’seille

A weekend of conviviality, creativity, fun and celebration!

An event that’s intergenerational, local, festive, accessible to all and 100% free!

For further information or to take part: lesraisins.autreville@gmail.com

To register for the walk: https://my.weezevent.com/festival-autre-mob-2025

German :

Festival Autre Mob’ 2025, Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Juni: Musik, Mopeds und Spaß!

Samstag, 7. Juni: Mopeds und Musik

9 Uhr: Riesige Fahrt mit alten Mopeds (80 km Landstraßen, mit Geschmackspausen, darunter ein Halt in der handwerklichen Brauerei La Chaouette)

14 Uhr: Rückkehr der Mopeds und hausgemachtes Essen Eröffnung des Musikfestivals

ab 16 Uhr: 100% lokale Musikszene, von Rock bis Reggae (Whitelake, Mouche Toi, Arsians, The Fireflies, Marée Basse)

Sonntag, 8. Juni: Familien- & Festtag

10h-17h: Durchgehende Animationen für alle Altersgruppen!

Markt von kreativen Künstlern (Kunsthandwerk, Schreibwaren, Schmuck…)

Teamspiele, Gesellschaftsspiele, ungewöhnliche Spiele, Tombola …

11:30 Uhr: Theater « Die Legende von Verbruntschnek »

Vintage-Frisiertisch mit Tif’n’Roll

Live-Batucada mit Batu’k’seille

Ein Wochenende im Zeichen der Geselligkeit, der Kreativität, der guten Laune und des Feierns!

Ein generationsübergreifendes, lokales, festliches, für alle zugängliches und 100% kostenloses Ereignis!

Für Infos und Teilnahme: lesraisins.autreville@gmail.com

Anmeldung für den Spaziergang: https://my.weezevent.com/festival-autre-mob-2025

Italiano :

Festival Autre Mob’ 2025, sabato 7 e domenica 8 giugno: musica, motorini e divertimento!

Sabato 7 giugno: Ciclomotori e musica

ore 9.00: giro gigante in motorino d’epoca (80 km di strade di campagna, con pause golose tra cui una sosta al birrificio artigianale La Chaouette)

ore 14.00: ritorno dei ciclomotori e cena casalinga apertura del festival musicale

dalle 16:00: 100% musica locale, dal rock al reggae (Whitelake, Mouche Toi, Arsians, The Fireflies, Marée Basse)

Domenica 8 giugno: Giornata delle famiglie e delle feste

10.00-17.00: intrattenimento non-stop per tutte le età!

Mercatino degli artisti (artigianato, cartoleria, gioielli, ecc.)

Giochi di squadra, giochi da tavolo, giochi insoliti, tombola…

11.30: Teatro « La Légende de Verbruntschnek » (La leggenda di Verbruntschnek)

Parrucchiere vintage con Tif’n’Roll

Batucada dal vivo con Batu’k’seille

Un fine settimana di divertimento, creatività, buon umore e festa!

È un evento intergenerazionale, locale, festoso, aperto a tutti e 100% gratuito!

Per maggiori informazioni e per partecipare: lesraisins.autreville@gmail.com

Per iscriversi alla camminata: https://my.weezevent.com/festival-autre-mob-2025

Espanol :

Festival Autre Mob’ 2025, sábado 7 y domingo 8 de junio: ¡música, ciclomotores y diversión!

Sábado 7 de junio: ciclomotores y música

9:00 h: paseo gigante en ciclomotores de época (80 km por carreteras comarcales, con sabrosas pausas, incluida una parada en la cervecería artesanal La Chaouette)

14:00: regreso de los ciclomotores y comida casera apertura del festival de música

a partir de las 16:00: música 100% local, del rock al reggae (Whitelake, Mouche Toi, Arsians, The Fireflies, Marée Basse)

Domingo 8 de junio: jornada familiar y festiva

de 10.00 a 17.00 h: animación ininterrumpida para todas las edades

Mercado de artistas (artesanía, papelería, bisutería, etc.)

Juegos en equipo, juegos de mesa, juegos insólitos, tómbola…

11.30 h: Teatro « La Légende de Verbruntschnek » (La leyenda de Verbruntschnek)

Peluquería vintage con Tif’n’Roll

Batucada en directo con Batu’k’seille

¡Un fin de semana de diversión, creatividad, buen humor y fiesta!

Un evento intergeneracional, local, festivo, abierto a todos y 100% gratuito

Para más información y para participar: lesraisins.autreville@gmail.com

Para inscribirse en la marcha: https://my.weezevent.com/festival-autre-mob-2025

