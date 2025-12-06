FESTIVAL AUTRES MESURES / STIMMUNG • ENSEMBLE OXYMORE (FR) Chapelle du Conservatoire Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€

**CONCERT • TOUT PUBLIC**

En 1968, en plein essor des mouvements libertaires, le compositeur allemand Karlheinz Stockhausen, figure de proue de l’avant-garde européenne, rentre d’un voyage en Californie et au Mexique : il y a muri la partition de Stimmung, pour six chanteurs et six microphones. Dès sa création à la Maison de la Radio à Paris, l’œuvre saisit par sa subjuguante liberté, s’affranchissant du structuralisme complexe de l’école sérielle : les onomatopées s’y entrelacent aux noms chuchotés de divinités, dans un bain harmonique radieux de Si bémol majeur et une scénographie proche du feu de camp hippie.

Plus d’un demi-siècle plus tard, l’Ensemble vocal Oxymore, sous la direction d’Éléonore Le Lamer, rejoue, en création, cette page aussi inclassable qu’universelle, qui nous rappelle que son auteur pouvait autant figurer au menu des plus grandes institutions musicales que sur une pochette d’album des Beatles.

**_> Durée : 50 minutes_**

Chapelle du Conservatoire 26 rue Hoche Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine