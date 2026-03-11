Festival aux Champs Benjamin Biolay Chanteix

Festival aux Champs Benjamin Biolay

Le Bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique

Mention Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO .

Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr

