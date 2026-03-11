Festival aux Champs Benjamin Biolay Chanteix
Festival aux Champs Benjamin Biolay Chanteix vendredi 10 juillet 2026.
Festival aux Champs Benjamin Biolay
Le Bourg Chanteix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique
Mention Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO .
Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival aux Champs Benjamin Biolay Chanteix a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze