Festival aux champs Cali Chanteix

Festival aux champs Cali

le bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock, avec des prises de positions humaines et sociales affirmées. Cet été, c’est en formation complète que Cali nous embarquera dans un voyage retraçant tous ces âges heureux de l’existence avec des chansons, très connues, ou plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, extraites de son dernier album Ces jours qu’on a presque oubliés .

le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr

