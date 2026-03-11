Festival aux champs Les Négresses Vertes Chanteix
Festival aux champs Les Négresses Vertes Chanteix samedi 11 juillet 2026.
Festival aux champs Les Négresses Vertes
le bourg Chanteix Corrèze
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Les Négresses Vertes sont devenues l’un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.
Né à Paris en 1987, ce groupe indépendant de rock acoustique puise autant dans la chanson réaliste que dans les musiques méditerranéennes. Dès leur premier album, Mlah (1988), le groupe franchit les frontières et rencontre un succès international. Dès 1989, leurs remixes entrent dans les charts britanniques, confirmant leur rayonnement au-delà de la France. Le groupe poursuit sa trajectoire internationale jusqu’en 2001.
Après plusieurs années d’absence, Les Négresses Vertes se reforment en 2018. Cette renaissance s’accompagne d’une tournée exceptionnelle de plus de 350 dates, qui se poursuit jusqu’en décembre 2024, confirmant l’attachement du public à leur énergie festive et à leur univers unique. .
le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr
