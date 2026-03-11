Festival aux champs Les Négresses Vertes Chanteix

Festival aux champs Les Négresses Vertes

le bourg Chanteix Corrèze

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Les Négresses Vertes sont devenues l’un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.

Né à Paris en 1987, ce groupe indépendant de rock acoustique puise autant dans la chanson réaliste que dans les musiques méditerranéennes. Dès leur premier album, Mlah (1988), le groupe franchit les frontières et rencontre un succès international. Dès 1989, leurs remixes entrent dans les charts britanniques, confirmant leur rayonnement au-delà de la France. Le groupe poursuit sa trajectoire internationale jusqu’en 2001.

Après plusieurs années d’absence, Les Négresses Vertes se reforment en 2018. Cette renaissance s’accompagne d’une tournée exceptionnelle de plus de 350 dates, qui se poursuit jusqu’en décembre 2024, confirmant l’attachement du public à leur énergie festive et à leur univers unique. .

le bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

