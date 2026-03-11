Festival aux Champs Orange Blosson Chanteix
Festival aux Champs Orange Blosson Chanteix vendredi 10 juillet 2026.
Festival aux Champs Orange Blosson
Le Bourg Chanteix Corrèze
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
2026-07-10
Impossible de ranger Orange Blossom dans une boîte — quand bien même elle contiendrait le monde. Car Orange Blossom va bien plus loin que la simple musique du monde . Electro alors ? Pas davantage. Orange Blossom, c’est avant tout la vision de Carlos Robles Arenas, compositeur mexicain installé à Nantes. Il puise dans des traditions multiples — turque, égyptienne, malienne, sénégalaise ou encore cubaine — et les mêle à des voix chantées en arabe, persan et portugais. De cette alchimie naît un quatrième album de musique actuelle, à la fois limpide et mystérieux. Attirants comme un chant de sirène, ces treize nouveaux morceaux, arrivés après dix ans d’attente, nous entraînent tour à tour sur un dancefloor déchaîné, dans une salle de méditation, sans jamais que ces deux univers ne se contredisent. .
Le Bourg Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81 contact@tuberculture.fr
