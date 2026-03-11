Festival aux Champs Tracy De Sà Chanteix

Festival aux Champs Tracy De Sà

Féministe assumée et fière dans un univers hip-hop longtemps dominé par les hommes, Tracy De Sá impose un flow et une technique façonnés par l’écoute intensive du rap des années 90. Son parcours traverse les continents. Née en Inde, elle passe une partie de son enfance au Portugal, vit son adolescence en Espagne, avant de s’installer en France. Retracer l’itinéraire de Tracy De Sá, c’est suivre une trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres à travers le monde. Femme racisée et issue de l’immigration, Tracy utilise la musique pour se réapproprier son histoire, déconstruire les stéréotypes et porter un message puissant d’inclusivité. Elle entre dans la culture hip-hop par la danse, avant de prendre un stylo et de se lancer dans le rap. Gestuelle, attitude, engagement militant tout la destinait déjà à cette expression artistique. .

