Festival Avec le Temps Marseille 6e Arrondissement

Festival Avec le Temps

Du 05/03 au 24/03/2026 tous les jours. 9 lieux différents (Marseille & alentours) Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-24

La 28e édition du festival Avec Le Temps célébrera, comme à son accoutumé, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille mais aussi aux alentours.

Comme chaque année, depuis 1999 Marseille se met au diapason de la chanson dans un savant mélange entre têtes d’affiches et jeunes artistes en émergence dont le festival s’attache à promouvoir leurs talents.



Le festival de chanson française marseillais revient pour une édition encore plus riche et ambitieuse que jamais.



Encore une occasion de célébrer la musique francophone et les scènes actuelles, à Marseille mais aussi aux alentours. Vivre avec son temps, c’est avoir l’ambition autant que l’humilité de s’intéresser à ce qui naît, tout en sachant assumer le temps qui passe. .

9 lieux différents (Marseille & alentours) Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 17 57 26 contact@festival-avecletemps.com

English :

As usual, the 28th edition of the Avec Le Temps festival will celebrate the diversity of today’s French-speaking scene in and around Marseille.

German :

Ausgabe des Festivals Avec Le Temps feiert wie gewohnt eine vielfältige aktuelle frankophone Szene in Marseille, aber auch in der Umgebung.

Italiano :

Come sempre, la 28ª edizione del festival Avec Le Temps celebrerà la diversità dell’attuale scena francofona a Marsiglia e dintorni.

Espanol :

Como siempre, la 28ª edición del festival Avec Le Temps celebrará la diversidad de la escena francófona actual en Marsella y sus alrededores.

