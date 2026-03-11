Festival Aytré en bulles Parc Jean-Macé médiathèque Elsa-Triolet, salle Louis-Aragon et salle Jean-Vilar Aytré

Festival Aytré en bulles

Parc Jean-Macé médiathèque Elsa-Triolet, salle Louis-Aragon et salle Jean-Vilar 12 Rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-08

2026-04-01

La Ville d’Aytré vous donne rendez-vous du mercredi 1er avril au mercredi 8 avril pour la deuxième édition du festival Aytré en Bulles !

From Wednesday, April 1 to Wednesday, April 8, Aytré invites you to the second edition of the Aytré en Bulles festival!

