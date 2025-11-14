Festival Azilo exposition et manifestations artistiques Lapoutroie

Festival Azilo exposition et manifestations artistiques

Le thème est: l’exil au féminin. Au programme: une exposition, des chants, des poèmes et du théâtre lors de ce festival.

Cette année encore, le festival Azilo vous invite à un week end de partage et d’échanges autour de l’exil féminin.

Tout le week end exposition de créations, dans différents domaines, de personnes qui ont dû quitter leur pays ou de peintres français traitant le thème de l’exil.

Samedi après midi en plus de l’exposition, plusieurs manifestations artistiques 2 pianistes géorgiennes et une chanteuse vous feront découvrir leur univers musical, une poète iranienne et 1 poète géorgienne vous déclameront leurs poèmes et une troupe d’acteurs géorgiens et syriens vous présenteront la pièce la soupe aux cailloux .

Les associations haut-rhinoises accueillant les personnes en exil vous présenteront leurs actions sur leurs stands.

2 rue du Foyer Saint Martin Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 27 08 48 helpoazilo@free.fr

English :

The theme is: women in exile. On the program: an exhibition, songs, poems and theater during this festival.

German :

Das Thema lautet: Weibliches Exil. Auf dem Programm stehen eine Ausstellung, Lieder, Gedichte und Theaterstücke.

Italiano :

Il tema è quello delle donne in esilio. Il programma prevede una mostra, canzoni, poesie e teatro.

Espanol :

El tema es la mujer en el exilio. El programa incluye una exposición, canciones, poemas y teatro.

