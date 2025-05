Festival B.R.O.C à Longvillers – Lieu-dit Beauvais Longvillers, 17 mai 2025 10:00, Longvillers.

Calvados

Festival B.R.O.C à Longvillers Lieu-dit Beauvais Brocante du Moulin Longvillers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Le festival BROC de Longvillers vous convie à sa deuxième édition ! Ce festival réunit des artisans, producteurs et brocanteurs locaux, dans l’enceinte de la Brocante du Moulin, afin de partager des savoir-faire, et de faire découvrir des produits locaux et originaux. Cette année, 18 exposants on répondu présent, dans un cadre bucolique et une ambiance familiale et champêtre. Restauration possible sur place.

Lieu-dit Beauvais Brocante du Moulin

Longvillers 14310 Calvados Normandie

English : Festival B.R.O.C à Longvillers

The BROC festival in Longvillers invites you to its second edition! This festival brings together local craftsmen, producers and second-hand goods dealers, in the Brocante du Moulin, to share know-how and discover original local products. This year, 18 exhibitors took part, in a bucolic setting and a family and country atmosphere. Catering available on site.

German : Festival B.R.O.C à Longvillers

Das BROC-Festival in Longvillers lädt Sie zu seiner zweiten Ausgabe ein! Bei diesem Festival treffen sich lokale Handwerker, Produzenten und Trödler auf dem Gelände des Brocante du Moulin, um ihr Know-how zu teilen und lokale und originelle Produkte zu präsentieren. Dieses Jahr waren 18 Aussteller anwesend, die in einem bukolischen Rahmen und einer familiären und ländlichen Atmosphäre ausstellten. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Il festival BROC di Longvillers vi invita alla sua seconda edizione! Il festival riunisce artigiani, produttori e commercianti di oggetti usati locali presso la Brocante du Moulin per condividere le loro competenze e presentare prodotti locali originali. Quest’anno hanno partecipato 18 espositori, in una cornice bucolica e in un’atmosfera familiare e campestre. Il catering è disponibile in loco.

Espanol :

El festival BROC de Longvillers le invita a su segunda edición El festival reúne en la Brocante du Moulin a artesanos, productores y comerciantes de artículos de segunda mano locales para compartir sus conocimientos y mostrar productos locales originales. Este año participan 18 expositores, en un marco bucólico y un ambiente familiar y campestre. Servicio de restauración in situ.

L’événement Festival B.R.O.C à Longvillers Longvillers a été mis à jour le 2025-05-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie