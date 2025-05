FESTIVAL BACCHUS – Argelès-sur-Mer, 5 juin 2025 18:00, Argelès-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

FESTIVAL BACCHUS Chemin de Valmy Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-06 23:59:00

2025-06-05

2025-06-06

2025-06-07

Le Bacchus festival est le premier festival 100% épicurien et 100 % circuit court qui anime le parc du Château de Valmy à Argelès sur Mer début juin depuis 2022.

Un moment unique à vivre en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel et enchan…

Chemin de Valmy

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

The Bacchus festival is the first 100% epicurean and 100% short circuit festival to take place in the park of the Château de Valmy in Argelès sur Mer in early June since 2022.

A unique moment to enjoy with family and friends, in an exceptional and enchanting setting…

German :

Das Bacchus-Festival ist das erste Festival, das zu 100 % auf Genießer und zu 100 % auf kurze Wege ausgerichtet ist und seit 2022 Anfang Juni den Park des Château de Valmy in Argelès sur Mer belebt.

Ein einzigartiger Moment, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in einem außergewöhnlichen und zauberhaften Rahmen erleben können….

Italiano :

Il Bacchus Festival è il primo festival 100% epicureo e 100% a corto circuito che si svolge nel parco del Castello di Valmy ad Argelès sur Mer all’inizio di giugno dal 2022.

Un’occasione unica da vivere in famiglia o con gli amici, in una cornice eccezionale e incantevole…

Espanol :

El festival Bacchus es el primer festival 100% epicúreo y 100% circuito corto que se celebra en los terrenos del Château de Valmy, en Argelès sur Mer, a principios de junio desde 2022.

Una oportunidad única para disfrutar en familia o entre amigos, en un marco excepcional y encantador….

