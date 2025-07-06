Festival Bach Toul Place Charles de Gaulle Toul

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-07-06 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-07-06 2025-09-20

Le Festival Bach de la Ville de Toul, créé en 2010, compte désormais comme l’un des rendez-vous majeurs de la programmation estivale de la Ville et contribue à son attractivité.

Le programme du Festival, développé par la Ville de Toul sous la direction de Monsieur Pascal Vigneron, mêle concerts d’artistes prestigieux et reconnus et concerts de jeunes artistes dans les lieux patrimoniaux tout aussi prestigieux de Toul, la Collégiale Saint-Gengoult et la Cathédrale Saint-Étienne.Tout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

The Festival Bach de la Ville de Toul, created in 2010, is now one of the major events in Toul’s summer program, contributing to its appeal.

The Festival program, developed by the City of Toul under the direction of Pascal Vigneron, combines concerts by prestigious and renowned artists with concerts by young artists in Toul’s equally prestigious heritage sites, the Collégiale Saint-Gengoult and the Cathédrale Saint-Étienne.

German :

Das Bach-Festival der Stadt Toul wurde 2010 ins Leben gerufen und zählt mittlerweile zu den wichtigsten Terminen im Sommerprogramm der Stadt und trägt zu ihrer Attraktivität bei.

Das Programm des Festivals, das von der Stadt Toul unter der Leitung von Pascal Vigneron entwickelt wurde, verbindet Konzerte renommierter und anerkannter Künstler mit Konzerten junger Künstler an den ebenso renommierten Orten des Kulturerbes von Toul, der Stiftskirche Saint-Gengoult und der Kathedrale Saint-Étienne.

Italiano :

Il Toul Bach Festival, creato nel 2010, è oggi uno dei principali eventi del programma estivo della città e contribuisce al suo fascino.

Il programma del Festival, sviluppato dalla Città di Toul sotto la direzione di Pascal Vigneron, combina concerti di artisti prestigiosi e conosciuti con concerti di giovani artisti nei siti altrettanto prestigiosi del patrimonio di Toul, la Collégiale Saint-Gengoult e la Cathédrale Saint-Étienne.

Espanol :

El Festival Bach de Toul, creado en 2010, se ha convertido en una de las grandes citas de la programación estival de la ciudad y contribuye a su atractivo.

El programa del Festival, desarrollado por la ciudad de Toul bajo la dirección de Pascal Vigneron, combina conciertos de artistas prestigiosos y conocidos con conciertos de jóvenes artistas en los igualmente prestigiosos lugares patrimoniales de Toul, la Collégiale Saint-Gengoult y la Cathédrale Saint-Étienne.

