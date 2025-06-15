Festival Baila Salsa – Cherbourg-en-Cotentin
Festival Baila Salsa – Cherbourg-en-Cotentin samedi 13 juin 2026.
Manche
Festival Baila Salsa 61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2025-06-15 03:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Baila Salsa organise son festival annuel de danses latines (salsa, bachata, kizomba) du 13 au 15 juin 2025 à l’Autre Lieu Espace René Lebas de Cherbourg. De nombreux professeurs venus de toute la France seront présents pour mettre le feu et faire progresser les élèves dans leur danse.
Les festivités débuteront le vendredi 13 juin par une soirée thème « Peace and Love » avec une initiation salsa à 21h puis dans libre (entrée 10 €). La journée entière du samedi sera consacrée aux stages et se terminera par une soirée thème « Rouge » (2 salles, 2 ambiances) avec un cours de rueda à 21h suivi de magnifiques shows des professionnels (entrée 15 €). Les stagiaires auront besoin de regrouper leurs forces car les cours continueront le dimanche pour finir par une sociale. Pour tous renseignements, rendez-vous sur nos pages facebook, instagram ou notre site internet. Alors venez vous éclater avec nous !
L’association Baila Salsa organise son festival annuel de danses latines (salsa, bachata, kizomba) du 13 au 15 juin 2025 à l’Autre Lieu Espace René Lebas de Cherbourg. De nombreux professeurs venus de toute la France seront présents pour mettre le feu et faire progresser les élèves dans leur danse.
Les festivités débuteront le vendredi 13 juin par une soirée thème « Peace and Love » avec une initiation salsa à 21h puis dans libre (entrée 10 €). La journée entière du samedi sera consacrée aux stages et se terminera par une soirée thème « Rouge » (2 salles, 2 ambiances) avec un cours de rueda à 21h suivi de magnifiques shows des professionnels (entrée 15 €). Les stagiaires auront besoin de regrouper leurs forces car les cours continueront le dimanche pour finir par une sociale. Pour tous renseignements, rendez-vous sur nos pages facebook, instagram ou notre site internet. Alors venez vous éclater avec nous ! .
61 Rue de l’Abbaye, Espace René Le Bas
Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 59 09 05 05 baila.salsa50100@gmail.com
English : Festival Baila Salsa
The Baila Salsa association is organizing its annual Latin dance festival (salsa, bachata, kizomba) from June 13 to 15, 2025 at l’Autre Lieu Espace René Lebas in Cherbourg. Numerous teachers from all over France will be on hand to set the stage and help students progress in their dancing.
The festivities kick off on Friday June 13 with a « Peace and Love » themed evening featuring a salsa initiation at 9pm, followed by a free dance (admission 10 ?). The whole of Saturday will be devoted to workshops, ending with a « Red » themed evening (2 rooms, 2 atmospheres) with a rueda class at 9pm, followed by magnificent shows by the professionals (admission 15 ?). Trainees will need to regroup their forces as classes will continue on Sunday to finish with a social. For more information, visit our facebook and instagram pages or our website. So come and have fun with us!
German :
Der Verein Baila Salsa organisiert sein jährliches Festival für lateinamerikanische Tänze (Salsa, Bachata, Kizomba) vom 13. bis 15. Juni 2025 im Autre Lieu Espace René Lebas in Cherbourg. Zahlreiche Lehrer aus ganz Frankreich werden anwesend sein, um den Schülern Feuer zu machen und sie in ihren Tänzen weiterzubringen.
Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, den 13. Juni, mit einem Themenabend « Peace and Love » mit einer Salsa-Einführung um 21 Uhr und anschließendem freien Tanz (Eintritt 10?). Der gesamte Samstag ist den Praktika gewidmet und endet mit einem Themenabend « Rouge » (2 Säle, 2 Atmosphären) mit einem Rueda-Kurs um 21 Uhr, gefolgt von großartigen Shows der Profis (Eintritt 15 ?). Die Praktikanten werden ihre Kräfte bündeln müssen, da die Kurse am Sonntag fortgesetzt werden und mit einer Social enden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Facebook- und Instagram-Seiten oder unsere Website. Also kommen Sie und haben Sie Spaß mit uns!
Italiano :
L’associazione Baila Salsa organizza il suo festival annuale di danze latine (salsa, bachata, kizomba) dal 13 al 15 giugno 2025 presso l’Autre Lieu Espace René Lebas di Cherbourg. Una schiera di insegnanti provenienti da tutta la Francia sarà a disposizione per infiammare il festival e aiutare gli studenti a progredire nel ballo.
I festeggiamenti prendono il via venerdì 13 giugno con una serata a tema « Peace and Love » che prevede un’iniziazione alla salsa alle 21.00, seguita da un ballo gratuito (ingresso 10?). L’intera giornata di sabato sarà dedicata ai workshop, per concludersi con una serata a tema « Red » (2 sale, 2 atmosfere) con una lezione di rueda alle 21.00 seguita da magnifici spettacoli di professionisti (ingresso 15?). I corsisti dovranno riorganizzare le forze perché le lezioni continueranno la domenica e termineranno con un evento sociale. Per maggiori informazioni, visitate le nostre pagine facebook e instagram o il nostro sito web. Venite a divertirvi con noi!
Espanol :
La asociación Baila Salsa organiza su festival anual de bailes latinos (salsa, bachata, kizomba) del 13 al 15 de junio de 2025 en l’Autre Lieu Espace René Lebas de Cherburgo. Numerosos profesores de toda Francia animarán el festival y ayudarán a los alumnos a progresar en su baile.
La fiesta comenzará el viernes 13 de junio con una velada temática « Paz y Amor », que incluirá una iniciación a la salsa a las 21:00 h, seguida de un baile gratuito (entrada 10 ¤). El sábado se dedicará íntegramente a los talleres, para terminar con una velada temática « Rojo » (2 salas, 2 ambientes) con una clase de rueda a las 21:00 h, seguida de magníficos espectáculos a cargo de profesionales (entrada 15?). Los cursillistas deberán reagrupar fuerzas, ya que las clases continuarán el domingo y terminarán con un acto social. Para más información, visita nuestras páginas de facebook e instagram o nuestra página web. ¡Así que ven y diviértete con nosotros!
L’événement Festival Baila Salsa Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin