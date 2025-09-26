Festival Baisers Iodés La Nouvelle Vague Saint-Malo

Festival Baisers Iodés La Nouvelle Vague Saint-Malo vendredi 26 septembre 2025.

Festival Baisers Iodés

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26

Choisi pour la référence avec le film de la Nouvelle Vague, Baisers Volés, signé François Truffaut, le nom du festival a désormais une autre connotation.

Nous sommes à Saint-Malo, nos embrassades volontaires ont le goût des embruns, alors désormais, ce sera Baisers iodés !

Baisers iodés, un festival comme un dernier soupçon de sel sur la peau avant de replonger dans le cocon de l’automne.

La promesse reste la même des artistes découvertes, des artistes qui pop, des artistes qui sont la scène francophone d’aujourd’hui (et de demain), des artistes qui renouvellent notre amour de la musique et des surprises, des artistes qui font frémir le public en entrant sur scène !

Après deux éditions complètes en 2023 et 2024, nous avons bon espoir de conquérir à nouveau les spectateur·ices avec une programmation qui nous enthousiasme fort ! Alors sans plus attendre, nous avons la joie de vous livrer les premiers noms qui feront étinceler La Nouvelle Vague dans quelques mois !

Vendredi Yoa Miki Théa

Samedi Julien Granel Jan Verstraeten

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et dans les Bureaux d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne (hors frais de réservation) .

La Nouvelle Vague La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 19 00 20

