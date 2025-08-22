Festival Balades en Trégor Salle Ty An Holl Lanmodez

Festival Balades en Trégor Salle Ty An Holl Lanmodez vendredi 22 août 2025.

Festival Balades en Trégor

Salle Ty An Holl 5 Rue de la Mairie Lanmodez Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-22

3 jours de musiques et de danses, répertoire breton revisité, du Rock’n Roll et du classique viennois pour conclure. .

Salle Ty An Holl 5 Rue de la Mairie Lanmodez 22610 Côtes-d'Armor Bretagne

L’événement Festival Balades en Trégor Lanmodez a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose