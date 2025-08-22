Festival Balades en Trégor Salle Ty An Holl Lanmodez
Festival Balades en Trégor
Salle Ty An Holl 5 Rue de la Mairie Lanmodez Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-22
3 jours de musiques et de danses, répertoire breton revisité, du Rock’n Roll et du classique viennois pour conclure. .
+33 6 33 85 58 52
