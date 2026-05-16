La Ferté-Milon

Festival Baleine

La Ferté-Milon Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Festival transdisciplinaire dans un cadre naturel et patrimonial unique.

Fondée par une équipe de passionnés artistes, techniciens, urbaniste le Baleine Festival est un événement gratuit (sauf cinéma) et ouvert à tous, qui mêle musique, danse, cinéma. Il se tiendra les 12, 13 et 14 juin à la Ferté-Milon.

Ce festival gratuit et ouvert à tous mêle musique, danse, cinéma et nature dans un cadre exceptionnel: les ruines du château de La Ferté-Milon. Il rassemble des artistes venus de tous horizons autour d’une programmation variée.

Parmi les temps forts de cette édition

Concerts de Fantazio (jazz punk), Coffee Beanz (trap soul), Frank Williams (rock alternatif), Fulvio Serpone (pop italienne), Livia & Fred (chansons brésiliennes), Mélys (pop française)

Spectacles de danse contemporaine et autres avec Coline Hemery, Pauline Martin et Lionel Ah-Sou, Alix Guinamard, Cendres la Rouge

Balade en forêt avec l’ONF et intermède dansée de la Brigade Sylvestre

Stands

Le festival met aussi en valeur le patrimoine local (ruines du château Louis d’Orléans, cinéma Jean Racine, église Notre-Dame, forêt de Retz), la mémoire du territoire, et s’inscrit dans une démarche écologique.

Festival transdisciplinaire dans un cadre naturel et patrimonial unique.

Fondée par une équipe de passionnés artistes, techniciens, urbaniste le Baleine Festival est un événement gratuit (sauf cinéma) et ouvert à tous, qui mêle musique, danse, cinéma. Il se tiendra les 12, 13 et 14 juin à la Ferté-Milon.

Ce festival gratuit et ouvert à tous mêle musique, danse, cinéma et nature dans un cadre exceptionnel: les ruines du château de La Ferté-Milon. Il rassemble des artistes venus de tous horizons autour d’une programmation variée.

Parmi les temps forts de cette édition

Concerts de Fantazio (jazz punk), Coffee Beanz (trap soul), Frank Williams (rock alternatif), Fulvio Serpone (pop italienne), Livia & Fred (chansons brésiliennes), Mélys (pop française)

Spectacles de danse contemporaine et autres avec Coline Hemery, Pauline Martin et Lionel Ah-Sou, Alix Guinamard, Cendres la Rouge

Balade en forêt avec l’ONF et intermède dansée de la Brigade Sylvestre

Stands

Le festival met aussi en valeur le patrimoine local (ruines du château Louis d’Orléans, cinéma Jean Racine, église Notre-Dame, forêt de Retz), la mémoire du territoire, et s’inscrit dans une démarche écologique. .

La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France baleinefestival@gmail.com

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English :

A trans-disciplinary festival in a unique natural and heritage setting.

Founded by a team of enthusiasts artists, technicians, town planners the Baleine Festival is a free event (excluding cinema) open to all, combining music, dance and cinema. It takes place on June 12, 13 and 14 at La Ferté-Milon.

This free festival, open to all, combines music, dance, cinema and nature in an exceptional setting: the ruins of the Château de La Ferté-Milon. It brings together artists from all horizons in a varied program.

This year’s highlights include

Concerts by Fantazio (jazz punk), Coffee Beanz (trap soul), Frank Williams (alternative rock), Fulvio Serpone (Italian pop), Livia & Fred (Brazilian songs), Mélys (French pop)

Contemporary dance and other shows with Coline Hemery, Pauline Martin et Lionel Ah-Sou, Alix Guinamard, Cendres la Rouge

Forest walk with ONF and dance interlude by Brigade Sylvestre

Stands

The festival also showcases the local heritage (ruins of Château Louis d’Orléans, Jean Racine cinema, Notre-Dame church, Retz forest), the region’s memory and its ecological approach.

L’événement Festival Baleine La Ferté-Milon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT du Soissonnais-Valois