Festival Band'Ance Craponne-sur-Arzon

Festival Band'Ance Craponne-sur-Arzon samedi 27 septembre 2025.

Festival Band’Ance

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Le Festival Band’Ance, événement musical tant attendu, revient pour sa 6ème édition les 27 et 28 septembre à Craponne.

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 44 99 84

English :

The long-awaited Band’Ance Festival returns for its 6th edition on September 27 and 28 in Craponne.

German :

Das Band’Ance-Festival, ein lang erwartetes Musikereignis, kehrt am 27. und 28. September in Craponne zu seiner sechsten Ausgabe zurück.

Italiano :

Il Festival Band’Ance, un evento musicale molto atteso, torna per la sua 6ª edizione il 27 e 28 settembre a Craponne.

Espanol :

El Festival Band’Ance, esperado acontecimiento musical, vuelve en su 6ª edición los días 27 y 28 de septiembre en Craponne.

