Festival Band’Ance Craponne-sur-Arzon
Festival Band’Ance Craponne-sur-Arzon samedi 27 septembre 2025.
Festival Band’Ance
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Le Festival Band’Ance, événement musical tant attendu, revient pour sa 6ème édition les 27 et 28 septembre à Craponne.
Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 44 99 84
English :
The long-awaited Band’Ance Festival returns for its 6th edition on September 27 and 28 in Craponne.
German :
Das Band’Ance-Festival, ein lang erwartetes Musikereignis, kehrt am 27. und 28. September in Craponne zu seiner sechsten Ausgabe zurück.
Italiano :
Il Festival Band’Ance, un evento musicale molto atteso, torna per la sua 6ª edizione il 27 e 28 settembre a Craponne.
Espanol :
El Festival Band’Ance, esperado acontecimiento musical, vuelve en su 6ª edición los días 27 y 28 de septiembre en Craponne.
