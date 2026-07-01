Festival Baroque d’Auvergne Rue de l’Eglise Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Festival Baroque d’Auvergne

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Martin Bellenaves Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Le ‘ sera à BELLENAVES mardi 28 juillet à 20h à l’église. Concert de Gustaw Siepioła (piano) et Bogumiła Gizbert-Studnicka (clavecin).

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Rue de l’Eglise Eglise Saint-Martin Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

The ‘ will take place on Tuesday, July 28, at 8:00 p.m. at the church. Concert featuring Gustaw Siepio?a (piano) and Bogumi?a Gizbert-Studnicka (harpsichord).

L’événement Festival Baroque d’Auvergne Bellenaves a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule