Festival BarrObjectif 25ème édition Barro
samedi 12 septembre 2026 · Barro
Informations pratiques
Barro
Festival BarrObjectif 25ème édition
Dans le village Barro Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-12
Le village de Barro (Charente) accueille la 25e édition de BarrObjectif, festival international de photoreportage en plein air. Pendant neuf jours, une trentaine d’expositions gratuites investissent les rues du village.
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Dans le village Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@barrobjectif.com
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English :
The village of Barro (Charente) hosts the 25th edition of BarrObjectif, an international festival of outdoor photojournalism. For nine days, some thirty free exhibitions take over the village streets.
L’événement Festival BarrObjectif 25ème édition Barro a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente