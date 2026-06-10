Informations pratiques

Barro

Festival BarrObjectif 25ème édition

Dans le village Barro Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-12

Le village de Barro (Charente) accueille la 25e édition de BarrObjectif, festival international de photoreportage en plein air. Pendant neuf jours, une trentaine d’expositions gratuites investissent les rues du village.

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Dans le village Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@barrobjectif.com

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English :

The village of Barro (Charente) hosts the 25th edition of BarrObjectif, an international festival of outdoor photojournalism. For nine days, some thirty free exhibitions take over the village streets.

L’événement Festival BarrObjectif 25ème édition Barro a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente