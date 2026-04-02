Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo Route de Charbogne Attigny
Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo Route de Charbogne Attigny mercredi 13 mai 2026.
Attigny
Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo
Route de Charbogne Le Pré Mélo Attigny Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Le festival Bars Bars Argonne s’invite à Attigny ! Mercredi 13 mai Rendez-vous au Pré Mélo pour passer un agréable moment avec les ALL GUILTY ! Le concert commencera à 21h. Repas à partir de 18h30 et sur réservation au 09 62 36 22 65. Bar et planche apéro durant le concert.
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Route de Charbogne Le Pré Mélo Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 62 36 22 65 barsbarsfestival@gmail.com
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English :
The Bars Bars Argonne festival comes to Attigny! Wednesday May 13: Join us at the Pré Mélo for a great time with ALL GUILTY! Concert starts at 9pm. Meals start at 6:30pm, by reservation on 09 62 36 22 65. Bar and aperitif board during the concert.
L’événement Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo Attigny a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme
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