Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo Route de Charbogne Attigny

Attigny

Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo

Route de Charbogne Le Pré Mélo Attigny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le festival Bars Bars Argonne s’invite à Attigny ! Mercredi 13 mai Rendez-vous au Pré Mélo pour passer un agréable moment avec les ALL GUILTY ! Le concert commencera à 21h. Repas à partir de 18h30 et sur réservation au 09 62 36 22 65. Bar et planche apéro durant le concert.

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Route de Charbogne Le Pré Mélo Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 62 36 22 65 barsbarsfestival@gmail.com

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English :

The Bars Bars Argonne festival comes to Attigny! Wednesday May 13: Join us at the Pré Mélo for a great time with ALL GUILTY! Concert starts at 9pm. Meals start at 6:30pm, by reservation on 09 62 36 22 65. Bar and aperitif board during the concert.

L’événement Festival Bars Bars Argonne au Pré Mélo Attigny a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme