FESTIVAL BARS BARS

Salle des Fêtes Chaudefontaine Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

CONCERT AVEC PAGRO MEGRA

Buvette petite restauration .

Salle des Fêtes Chaudefontaine 51800 Marne Grand Est +33 6 84 76 54 40

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English : FESTIVAL BARS BARS

L’événement FESTIVAL BARS BARS Chaudefontaine a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne