Festival Bars Bars Auzéville en Argonne Chez Agnès Clermont-en-Argonne
Festival Bars Bars
Auzéville en Argonne Chez Agnès 1 Rue de la Gare Clermont-en-Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
2026-04-25
Venez profiter d’une soirée chaleureuse et acoustique avec Damien et sa guitare, pour un moment musical tout en douceur et en convivialité ! Repas sur réservation à partir de 19h00. Bar accessible sur place.
Une belle soirée en perspective !Tout public
Auzéville en Argonne Chez Agnès 1 Rue de la Gare Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 08 55 18 58 barsbarsfestival@gmail.com
English :
Come and enjoy a warm, acoustic evening with Damien and his guitar, for a gentle, convivial musical moment! Reservations required from 7:00 pm. Bar available on site.
A great evening ahead!
L’événement Festival Bars Bars Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-05 par OT DU PAYS D’ARGONNE