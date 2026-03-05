Festival Bars Bars Auzéville en Argonne Chez Agnès Clermont-en-Argonne

Festival Bars Bars

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

2026-04-25

Venez profiter d’une soirée chaleureuse et acoustique avec Damien et sa guitare, pour un moment musical tout en douceur et en convivialité ! Repas sur réservation à partir de 19h00. Bar accessible sur place.

Une belle soirée en perspective !Tout public

Auzéville en Argonne Chez Agnès 1 Rue de la Gare Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 08 55 18 58 barsbarsfestival@gmail.com

English :

Come and enjoy a warm, acoustic evening with Damien and his guitar, for a gentle, convivial musical moment! Reservations required from 7:00 pm. Bar available on site.

A great evening ahead!

