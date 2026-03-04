FESTIVAL BARS BARS Consenvoye
FESTIVAL BARS BARS Consenvoye samedi 18 avril 2026.
FESTIVAL BARS BARS
2 rue du Moulin Consenvoye Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 23:59:00
2026-04-18
Venez passer une soirée musicale pleine d’énergie et de bonne humeur avec Les Fils du Chat Noir !
Repas sur réservation à partir de 19h00. Buvette sur place
Une belle soirée en perspective convivialité, musique et ambiance garantie !
Ne tardez pas à réserver votre repas !Tout public
2 rue du Moulin Consenvoye 55110 Meuse Grand Est +33 6 08 55 18 58 barsbarsfestival@gmail.com
English :
Come and enjoy a musical evening full of energy and good humor with Les Fils du Chat Noir!
Reservations required from 7:00 pm. Refreshment bar on site
A great evening of conviviality, music and atmosphere guaranteed!
Don’t delay in reserving your meal!
L’événement FESTIVAL BARS BARS Consenvoye a été mis à jour le 2026-03-04 par OT DU PAYS D’ARGONNE