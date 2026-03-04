FESTIVAL BARS BARS Consenvoye

FESTIVAL BARS BARS

2 rue du Moulin Consenvoye Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

2026-04-18

Venez passer une soirée musicale pleine d’énergie et de bonne humeur avec Les Fils du Chat Noir !

Repas sur réservation à partir de 19h00. Buvette sur place

Une belle soirée en perspective convivialité, musique et ambiance garantie !

Ne tardez pas à réserver votre repas !Tout public

2 rue du Moulin Consenvoye 55110 Meuse Grand Est +33 6 08 55 18 58 barsbarsfestival@gmail.com

Come and enjoy a musical evening full of energy and good humor with Les Fils du Chat Noir!

Reservations required from 7:00 pm. Refreshment bar on site

A great evening of conviviality, music and atmosphere guaranteed!

Don’t delay in reserving your meal!

