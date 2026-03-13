FESTIVAL BARS BARS Moiremont
FESTIVAL BARS BARS Moiremont lundi 6 avril 2026.
FESTIVAL BARS BARS
RUCHER ECOLE Moiremont Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 13:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Tout public
CONCERT AVEC JAZZ OUF
Brocante dans le village .
RUCHER ECOLE Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 6 08 55 18 58
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English : FESTIVAL BARS BARS
L’événement FESTIVAL BARS BARS Moiremont a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne