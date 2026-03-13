FESTIVAL BARS BARS

RUCHER ECOLE Moiremont Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Tout public

CONCERT AVEC JAZZ OUF

Brocante dans le village .

RUCHER ECOLE Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 6 08 55 18 58

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English : FESTIVAL BARS BARS

L’événement FESTIVAL BARS BARS Moiremont a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne