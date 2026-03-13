FESTIVAL BARS BARS Moiremont

FESTIVAL BARS BARS Moiremont lundi 6 avril 2026.

FESTIVAL BARS BARS

RUCHER ECOLE Moiremont Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 13:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :
2026-04-06

Tout public
CONCERT AVEC JAZZ OUF
Brocante dans le village   .

RUCHER ECOLE Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 6 08 55 18 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL BARS BARS

L’événement FESTIVAL BARS BARS Moiremont a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne

Prochains événements à Moiremont