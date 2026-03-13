FESTIVAL BARS BARS

LE PETIT VIENNOIS Vienne-le-Château Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04 23:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

CONCERT AVEC CAROLE ET TONY

repas paëlla sur réservation .

LE PETIT VIENNOIS Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 7 55 61 34 48

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English : FESTIVAL BARS BARS

L’événement FESTIVAL BARS BARS Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne