FESTIVAL BARS BARS Vienne-le-Château
FESTIVAL BARS BARS Vienne-le-Château samedi 4 avril 2026.
FESTIVAL BARS BARS
LE PETIT VIENNOIS Vienne-le-Château Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04 23:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
CONCERT AVEC CAROLE ET TONY
repas paëlla sur réservation .
LE PETIT VIENNOIS Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 7 55 61 34 48
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English : FESTIVAL BARS BARS
L’événement FESTIVAL BARS BARS Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne