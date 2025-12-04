Festival Bars en Trans Salle de La Cité Rennes 4 – 7 décembre Ille-et-Vilaine

gratuit l’après midi du jeudi et vendredi et 15€ jeudi, vendredi et samedi soir

Festival 100% découvert

Bars en Trans se positionne aujourd’hui comme l’une des vitrines de la nouvelle scène française des musiques actuelles, avec une programmation éclectique, pointue, festive, alliant rock, électro, chanson et musiques urbaines. Avec plus d’une centaine de groupes, le festival se déroule en parallèle des Transmusicales dans le centre-ville de Rennes, des bars bien sûr mais également des théâtres, clubs ou chapelles… Au fil des éditions, le festival a révélé de nombreux artistes comme Miossec, Louise Attaque, Mickey 3D, Mansfield Tya, Bigflo & Oli, La Femme, Feu! Chatterton, Jeanne Added, Roméo Elvis, Lomepal, Eddy de Pretto, Aloïse Sauvage ou encore Clara Luciani, Angèle, Zaho De Sagazan et Théa. Découverte, simplicité et proximité entre les artistes et le public sont les piliers de cet événement qui perpétue en Bretagne la longue tradition des café-concerts, lieux essentiels aux premiers pas de beaucoup d’artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T00:30:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine