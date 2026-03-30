Festival Barsbars Adonis Book

Senuc Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Fondé en 2022, Adonis est un groupe de musiciens expérimentés , avec Dominique, Florence, Francis, Nicolas et David. Avec plus d’une centaine de concerts à leur actif et l’enregistrement de CDs avec différents groupes, chacun des membres apporte sa pierre à l’édifice. Les influences du groupe sont diverses avec la reprise de titres d’artistes francophones ou anglophones comme Noir Désir, Lavilliers, Patti Smith, Anastacia, Téléphone, Deed Purple et bien d’autres encore ! Adonis continue à chercher ses racines tout en étant tourné vers le futur et prépare de nouvelles compositions avec la ferme intention de sortir un album prochainement ! Buvette et petite restauration

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Senuc 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 52 67

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English :

Founded in 2022, Adonis is a group of experienced musicians, including Dominique, Florence, Francis, Nicolas and David. With over a hundred concerts to their credit, and CD recordings with various groups, each member brings his or her own special talents to the table. The group’s influences are diverse, with covers of songs by French- and English-speaking artists such as Noir Désir, Lavilliers, Patti Smith, Anastacia, Téléphone, Deed Purple and many more! Adonis continues to search for his roots while looking to the future, and is preparing new compositions with the firm intention of releasing an album soon! Refreshment bar and snacks

L’événement Festival Barsbars Adonis Book Senuc a été mis à jour le 2026-03-28 par Ardennes Tourisme