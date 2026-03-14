Festival Barsbars Jaimie Andco Bairon et ses environs
Festival Barsbars Jaimie Andco Bairon et ses environs vendredi 1 mai 2026.
Festival Barsbars Jaimie Andco
Le Panoramc Bairon et ses environs Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Dom et Béa usent leurs cordes ensemble depuis bientôt 25 ans. Anniversaire en Août. Ils invitent les copains de temps en temps à se joindre à eux dans les animations musicales. Ambiance chansons françaises et internationales . Réservation conseillée
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Le Panoramc Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 36 10 barsbarsfestival@gmail.com
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English :
Dom and Béa have been wearing out their strings together for almost 25 years. Anniversary in August. From time to time, they invite their friends to join in the musical entertainment. French and international songs. Reservations recommended
L’événement Festival Barsbars Jaimie Andco Bairon et ses environs a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme