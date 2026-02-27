Festival Barsbars La zic à calou Vouziers

Festival Barsbars La zic à calou

5 place Carnot Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un guitariste chanteur acoustique qui revisite des standards Pop Rock des années 70 à 2000, comme Dylan, U2, Sting, Oasis, Bowie, Neil Young… évoluant depuis 10 ans sur la scène ardennaise, Calou c’est le partage musical avec son public ! Et pour le plaisir de tous il sera accompagné de son saxophoniste ! Bar et planches apéro sur place.

5 place Carnot Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 7 81 54 69 25 barsbarsfestival@gmail.com

English :

An acoustic guitarist and singer who revisits Pop Rock standards from the 70s to the 2000s, including Dylan, U2, Sting, Oasis, Bowie, Neil Young… Calou has been a fixture on the Ardennes scene for 10 years, and is all about sharing music with his audience! And for everyone’s enjoyment, he’ll be accompanied by his saxophonist! Bar and aperitif boards on site.

