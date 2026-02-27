Festival Barsbars -No Way et cork Terminus Saint-Morel

Festival Barsbars -No Way et cork

Terminus Rue de la Gare Saint-Morel Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

2 groupes se présenteront au TerminusNo Way Le groupe n’a qu’un seul slogan Nous on s’appelle No Way et on fait du Rock’n Roll. Avec une large place à des riffs bien trempés, une rythmique basse batterie appuyée et à un chant puissant et mélodique, NO WAY né en 2013 est un mélange détonnant donnant lieu à une véritable débauche d’énergie sur scène extrêmement communicative. + de 220 concerts en 10 ans. Premier album sorti en 2022 all gonna too fast . 4 Musiciens + 2 tech/style compos Rock.Cork En formule trio, Cork revisite des standards de rock/hardrock en acoustique (années 70-90) avec 2 guitares, 2 voix, et 1 harmonica.Reprises de AC/DC, Deed Purple, Ozzy Osbourne, Guns N’Roses, Billy Idol…Menu spécial barsbars Réservation conseillée

Terminus Rue de la Gare Saint-Morel 08400 Ardennes Grand Est +33 6 32 93 07 70 barsbarsfestival@gmail.com

English :

2 bands to perform at TerminusNo Way The band has just one slogan: Nous on s’appelle No Way et on fait du Rock’n Roll. With a strong emphasis on hard-hitting riffs, bass-drums rhythms and powerful, melodic vocals, NO WAY, born in 2013, is an explosive mix that gives rise to a veritable debauchery of energy on stage that’s extremely communicative. Over 220 concerts in 10 years. First album released in 2022 all gonna too fast . 4 musicians + 2 tech/style rock composers.Cork In trio format, Cork revisits acoustic rock/hardrock standards (70s-90s) with 2 guitars, 2 vocals and 1 harmonica.covers of AC/DC, Deed Purple, Ozzy Osbourne, Guns N Roses, Billy Idol…Special barsbars menu Reservations recommended

