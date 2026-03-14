Festival Barsbars The Guyzs

11 rue de Vaulx en Velin Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Du rock , du rock , du rock …Les grands standards plus ou moins connus des années 70 sont interprétés avec brio par Matt, les solos incisifs de Manu sont sublimés par la rythmique basse batterie de Ben et Gaillos

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11 rue de Vaulx en Velin Vouziers 08400 Ardennes Grand Est barsbarsfestival@gmail.com

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English :

Rock, rock, rock … The great and lesser-known standards of the 70s are interpreted with brio by Matt, Manu’s incisive solos are enhanced by the bass/drum rhythm of Ben and Gaillos

L’événement Festival Barsbars The Guyzs Vouziers a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme