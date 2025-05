Festival Baudruche avec « La tente » de Claude Ponti – Chartres, 15 mai 2025 14:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Festival Baudruche avec « La tente » de Claude Ponti 10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-15 14:00:00

fin : 2025-05-15 15:00:00

Date(s) :

2025-05-15

2025-05-16

2025-05-17

Un frère, une sœur, une tente dans le jardin, une lampe de poche, la nuit… L’imaginaire et le sommeil qui ne vient pas !

Elle et Lui ont pour la première fois le droit de dormir dans le jardin sous la tente mais voilà, la nuit est remplie de drôles de bruits. Et si un monstre était dehors ? Les enfants ont peur, mais comment faire pour que la peur disparaisse ? Espiègles et joueurs, ils vont la chasser à grands renforts de rigolmarrades bien entendu ! 5 .

10 Avenue Jehan de Beauce

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A brother, a sister, a tent in the garden, a flashlight, night… Imagination and the sleep that never comes!

German :

Ein Bruder, eine Schwester, ein Zelt im Garten, eine Taschenlampe, die Nacht… Die Phantasie und der Schlaf, der nicht kommt!

Italiano :

Un fratello, una sorella, una tenda in giardino, una torcia, la notte… L’immaginazione e il sonno che non arriva mai!

Espanol :

Un hermano, una hermana, una tienda en el jardín, una linterna, la noche… La imaginación y el sueño que nunca llega

L’événement Festival Baudruche avec « La tente » de Claude Ponti Chartres a été mis à jour le 2025-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES