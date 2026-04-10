Festival Baule d’airs Baule
Festival Baule d’airs Baule vendredi 22 mai 2026.
Baule
Festival Baule d’airs
Rue du Lièvre d’Or Baule Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-22 12:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Les Cochons d’Baule reprennent du service !
Les Cochons d’Baule reprennent du service ! Le festival Baule d’Airs vous donne rendez-vous, pour 3 jours de festivités, les 22, 23 et 24 mai 2026, à Baule pour une nouvelle fois réveiller le cochon qui est en vous !
Cette année encore vous pourrez y découvrir une programmation qui oscille entre fanfare, harmonie, déambulations et arts de rue. Ce sont 3 jours de joyeusetés, réjouissances et de découvertes qui vous attendent à Baule, autour du Chapiteau de l’Embouchure, avec une décoration et des constructions réalisées sur mesure, par une équipe de bénévoles à pied d’œuvre depuis octobre. Un évènement familiale et tout public, qui marque le début de l’été sur les Terres du Val de Loire !
Programmation complète sur www.lembouchure.org .
Rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire bauledairs@gmail.com
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English :
The Cochons d?Baule are back in action!
L’événement Festival Baule d’airs Baule a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE