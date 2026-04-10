Baule

Festival Baule d’airs

Rue du Lièvre d’Or Baule Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-22 12:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les Cochons d’Baule reprennent du service !

Les Cochons d’Baule reprennent du service ! Le festival Baule d’Airs vous donne rendez-vous, pour 3 jours de festivités, les 22, 23 et 24 mai 2026, à Baule pour une nouvelle fois réveiller le cochon qui est en vous !

Cette année encore vous pourrez y découvrir une programmation qui oscille entre fanfare, harmonie, déambulations et arts de rue. Ce sont 3 jours de joyeusetés, réjouissances et de découvertes qui vous attendent à Baule, autour du Chapiteau de l’Embouchure, avec une décoration et des constructions réalisées sur mesure, par une équipe de bénévoles à pied d’œuvre depuis octobre. Un évènement familiale et tout public, qui marque le début de l’été sur les Terres du Val de Loire !

Programmation complète sur www.lembouchure.org .

Rue du Lièvre d’Or Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire bauledairs@gmail.com

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English :

The Cochons d?Baule are back in action!

L’événement Festival Baule d’airs Baule a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE