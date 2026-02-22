Festival BD Bulles d’Ozons La Roche-Posay

Festival BD Bulles d’Ozons

Le Festival de Bandes Dessinées invite petits et grands à une immersion totale dans l’univers du 9ème art. Véritable moment d’évasion, il valorise la création graphique tout en renforçant le lien social en milieu rural. Situé aux confins de deux régions et trois départements, il favorise les échanges culturels régionaux.

27 dessinateurs et dessinatrices seront présents pour rencontrer le public, dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion.

Sur place un libraire, un bouquiniste, un caricaturiste et une graphiste.

Au programme projection du film L’histoire de la page 52 , exposition Vintage De Luca, espace d’initiation au dessin, jeu de piste et bar convivial pour les festivaliers. .

1 rue des Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 82 71 52 bulles.dozons86@gmail.com

