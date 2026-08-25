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AGENDA · Gainneville

Festival BD Bulles en Baie de Seine Salle du Grenier à Sel Gainneville

samedi 5 décembre 2026 · Salle du Grenier à Sel · Gainneville

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle du Grenier à Sel
Adresse
Chemin de la découverte, 76700 Gainneville
Ville
76700 Gainneville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gainneville

Festival BD Bulles en Baie de Seine

Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Le monde de la bande dessinée s’invite à Gainneville pour la deuxième édition du festival Bulles en baie de Seine ! Une journée placée sous le signe de la créativité, de la rencontre et du plaisir de lire et de dessiner.

Invitée d’honneur Barbara Canepa

Au programme
– Dédicaces
– Ateliers
– Conférence-débat avec Hervé Kempf   .

Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 59 59  contact@gainneville.fr

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English : Festival BD Bulles en Baie de Seine

L’événement Festival BD Bulles en Baie de Seine Gainneville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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