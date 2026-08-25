Festival BD Bulles en Baie de Seine Salle du Grenier à Sel Gainneville

Informations pratiques

Gainneville

Festival BD Bulles en Baie de Seine

Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le monde de la bande dessinée s’invite à Gainneville pour la deuxième édition du festival Bulles en baie de Seine ! Une journée placée sous le signe de la créativité, de la rencontre et du plaisir de lire et de dessiner.

Invitée d’honneur Barbara Canepa

Au programme

– Dédicaces

– Ateliers

– Conférence-débat avec Hervé Kempf .

Salle du Grenier à Sel Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 59 59 contact@gainneville.fr

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English : Festival BD Bulles en Baie de Seine

L’événement Festival BD Bulles en Baie de Seine Gainneville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie