FESTIVAL BD DE COLOMIERS Colomiers

DIVERS LIEUX Colomiers Haute-Garonne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

À l’occasion de ses 40 ans, le Festival BD Colomiers revient pour une nouvelle édition avec une programmation joyeuse, riche en diversité qui célèbre la bande dessinée comme un art majeur, populaire et généreux.

Au programme: des expositions inédites, des concerts dessinés, des rencontres avec les éditeurs et les auteurs, des ateliers, des projections et des événements festifs cette édition anniversaire rend hommage à la richesse de la bande dessinée indépendante et à ses formes les plus inventives.

Parmi les événements à ne pas manquer :

– Exposition rétrospective de Delphine Panique, autrice toulousaine emblématique ;

– La cérémonie inédite et décalée des Prix COOLomiers (Un hommage joyeux et

décalé à la bande dessinée alternative et indépendante. Entre trophées colorés, paillettes et

show festif, les talents d’aujourd’hui sontcélébrés comme jamais).

– Une grande chasse au trésor littéraire dans la ville pour gagner 1 an de lecture ! (Cette quête ludique vous invite à retrouver des indices cachés dans Colomiers. Résolvez les énigmes, déchiffrez les secrets et tentez de remporter un trésor exceptionnel).

Voici les lieux du festival Hall Comminges, pavillon blanc Henri-Molina, espace Lucien-Blazy, square Saint-Exupery, cinéma Véo Grand Central et Chapikioske.

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 15 23 82

English :

On the occasion of its 40th anniversary, the Colomiers BD Festival returns for a new edition with a joyful program, rich in diversity, celebrating comics as a major, popular and generous art form.

German :

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens kehrt das Comicfestival Colomiers für eine neue Ausgabe mit einem fröhlichen, abwechslungsreichen Programm zurück, das den Comic als bedeutende, populäre und großzügige Kunstform feiert.

Italiano :

In occasione del suo 40° anniversario, il Festival del Fumetto di Colomiers torna per un’altra edizione con un programma gioioso e ricco di diversità, che celebra il fumetto come una forma d’arte importante, popolare e generosa.

Espanol :

Con motivo de su 40 aniversario, el Festival del Cómic de Colomiers vuelve una edición más con un programa alegre y rico en diversidad, que celebra el cómic como una forma de arte mayor, popular y generosa.

