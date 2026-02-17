Festival BD du Bas Chantenay Docks de Chantenay (Les) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:00 –

Gratuit : non 2€ l’entrée Tout public

C’est le premier festival de bande dessinée de Chantenay !Le festival de bande dessinée du Bas Chantenay est né d’une discussion de comptoir entre trois potes, Éric sagot, auteur de bande dessinée chantenaysien, Quentin Vigneau, responsable des Chantiers de l’Esclain et Fred Leménager, président de l’association Chantenay Village. « On a l’habitude d’organiser différents évènements culturels avec l’asso, le « Rencard du Boul’vard », festival mélangeant concerts, spectacles de rue, théâtre, marché de créateurices, performances, des concerts tout au long de l’année avec le Dahu et ETR. Et là, Éric nous balance « et si on organisait un festival de BD ? J’ai plein de contacts dans le milieu ». On s’est regardé et on a dit « Banco ! » . Et c’était parti. Eric a appelé ses copaines auteurices qui ont tout de suite répondu présent-e-s. Quentin a proposé de mettre sa péniche (le Saint Christophe) à disposition pour accueillir tout ce petit monde. Fred s’est proposé de mettre les moyens techniques et humains de l’asso pour l’organisation de l’évènement. Il apparaissait qu’un simple festival de BD ne soit pas suffisant, c’est pourquoi il a été décidé d’y ajouter un concert, histoire de terminer la soirée sur une note festive. Cet évènement ne regroupe que des grands noms de la BD et c’est là où l’aventure devient grisante. Maintenant que c’est parti, on se regarde au comptoir et on se dit : WHAOU ! » Au programme : Le festival aura lieu le samedi 10 octobre dans une péniche hors d’eau, le Saint Christophe sur les Docks de Chantenay, au bord de Loire, au pied de la grue noire, à l’endroit même des anciens chantiers navals historiques de Chantenay. 8 auteurs et autrices de BD venant de différentes régions de France sont invités à rencontrer et dédicacer leurs albums : Frank Margerin (grand prix d’Angoulême), Riff Reb’s (créateur de l’affiche du festival), Edith, Éric Ivars, Céline Bailleux, Jean-Christophe Nègre, Fred Sochard, Éric Sagot. Une exposition des planches et illustrations originales d’Éric Ivars sera présentée, ainsi qu’une trentaine de planches originales de bandes dessinées provenant d’une collection privée et donc jamais vues par le public. Fred Sochard exposera ses affiches, dessins et planches originales. La Mystérieuse Librairie assurera la vente des albums pour le public et pour les visiteurs désirant avoir une dédicace. La soirée se terminera par un concert du groupe Nantais CHADAME suivi d’un DJ set. Un collectif d’actrices et acteurs du Bas-Chantenay ayant pour but de dynamiser le quartier à travers l’organisation de différents évènements (festival, concert …). Manifestation organisée par l’association Chantenay Village – Un collectif d’actrices et acteurs du Bas-Chantenay ayant pour but de dynamiser le quartier à travers l’organisation de différents évènements (festival, concert …).

Docks de Chantenay (Les) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 16 45 85 47



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