Festival BD La Vie en Bulles Sainte-Hélène
Festival BD La Vie en Bulles Sainte-Hélène samedi 7 février 2026.
Festival BD La Vie en Bulles
salle Beg er Lann Sainte-Hélène Morbihan
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
5ème édition du festival BD La Vie en Bulles
BD Documentaire/Société/Histoire 20 auteurs pour 5 grands thèmes développés en tables-rondes (ressources, parentalité, santé mentale, voyage autrement, vieillesse). Un week-end de rencontres et de dédicaces, expos, atelier et découvertes… .
salle Beg er Lann Sainte-Hélène 56700 Morbihan Bretagne
