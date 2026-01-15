Festival BD La Vie en Bulles Sainte-Hélène

Festival BD La Vie en Bulles

salle Beg er Lann Sainte-Hélène Morbihan

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

5ème édition du festival BD La Vie en Bulles

BD Documentaire/Société/Histoire 20 auteurs pour 5 grands thèmes développés en tables-rondes (ressources, parentalité, santé mentale, voyage autrement, vieillesse). Un week-end de rencontres et de dédicaces, expos, atelier et découvertes… .

salle Beg er Lann Sainte-Hélène 56700 Morbihan Bretagne

